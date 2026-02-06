“Fuori Vance e Rubio da Milano, Stop Ice“. Lo dicono le studentesse e gli studenti che questa mattina sono scesi in piazza a Milano contro la presenza dei leader e della milizia americana per le Olimpiadi. Una manifestazione organizzata dai collettivi e dalle associazioni studentesche della città. “Siamo contro la presenza dell’Ice a Milano – racconta al Fatto.it Viola – ma c’è un contesto più grande fatto di controllo e militarizzazione anche in Europa”. Il riferimento è al decreto sicurezza appena approvato dal governo italiano. “Il conflitto sociale non si risolve con un fermo preventivo – concludono gli studenti – ma con riforme sociali”.