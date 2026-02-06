“Le Olimpiadi sono un furto di risorse dal basso verso l’alto”. Lo dicono le centinaia di persone che sono scese in piazza nel quartiere di San Siro poco prima dell’inizio della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. “Una cerimonia che è non per tutti, ma per pochi. Noi oggi non festeggiamo” dicono gli organizzatori che hanno rilanciato il corteo nazionale previsto per sabato alle 15 da piazza Medaglie d’Oro.
