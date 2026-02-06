Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 16:21

Giochi Milano-Cortina, tra i tedofori anche i ragazzi del carcere minorile Beccaria: “Colti i valori olimpici” – Video

di Chiara Ugolini
"Un’occasione per uscire dai locali del Beccaria e per cogliere i valori delle Olimpiadi. Alcuni non sapevano nemmeno cosa fossero”
A poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, la torcia olimpica ha attraversato il capoluogo lombardo ed è stata portata, tra i tedofori, anche da tre ragazzi del carcere minorile Beccaria.

“Siamo felicissimi di aver accolto questa proposta che ci ha fatto la Regione Lombardia. L’emozione è tanta sia da parte dei ragazzi che degli operatori che li hanno accompagnati. Un’occasione per uscire dai locali del Beccaria e per cogliere i valori delle Olimpiadi. Alcuni non sapevano nemmeno cosa fossero”, ha sottolineato Paolo Gabriele Bono, direttore del Centro per la giustizia minorile di Milano.

