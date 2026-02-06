Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 8:54 del 6 Febbraio

Mattarella a Milano: “I valori olimpici vengano praticati, non solo ammirati” – Video

di F. Q.
Il Presidente della Repubblica all'incontro con i Capi di Stato: 'L'Italia onorata di ospitare la 25ª edizione dei Giochi'
“L’Italia è onorata di ospitare la venticinquesima edizione dei Giochi olimpici invernali. Sono lieto di potermi rivolgere a coloro che curano la dimensione sportiva della vita internazionale, quella che rappresenta valori di collaborazione e promuove eventi globali di incontri all’insegna della lealtà nelle relazioni tra popoli e persone. Ne risulta testimoniata l’unicità della famiglia umana e fa sorgere l’auspicio che i valori olimpici divengano ispirazione concreta nella vita internazionale e vengano praticati e non soltanto ammirati“. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cena offerta dal presidente del Cio, Kirsty Coventry, ai Capi di Stato e di governo.

“Come è noto, l’Assemblea generale dell’Onu, approvando la tregua olimpica, ha esortato i Paesi membri a cooperare con il Comitato olimpico internazionale e con il Comitato internazionale paralimpico per promuovere la pace e la comprensione umana, il dialogo, la tolleranza, la riconciliazione. È questo -ha ricordato Mattarella- il significato del motto olimpico: Citius, Altius, Fortius, Communitar. Più veloce, più alto, più forte, insieme. Lo dimostreranno nei Giochi gli atleti, accomunati da talento, impegno, sacrifici per migliorarsi costantemente”.

