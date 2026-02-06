“Non mi arrendo! Al lavoro il più duramente possibile perché accada”. La campionessa e leggenda dello sci alpino, Lindsey Vonn, ha postato sui social parte di un suo allenamento in vista della discesa libera delle Olimpiadi Milano-Cortina. Il punto è che Vonn ha annunciato, dopo la caduta nella gara “folle” di Crans-Montana, di essersi rotta il crociato del ginocchio sinistro. Dopo il via libera dei medici, sarà in gara.