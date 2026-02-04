Il mondo FQ

Morto l’ex magistrato Corrado Carnevali: è stato procuratore aggiunto a Milano

di Redazione Giustizia
Nella sua carriera ha indagato sul terrorismo rosso e per anni si è occupato di reati contro la pubblica amministrazione
È morto martedì l’ex magistrato Corrado Carnevali. Bolognese, ha lavorato tanti anni a Milano dove è stato anche procuratore aggiunto della Repubblica. Nella sua carriera è stato sia giudice che pm.

Dopo l’omicidio del magistrato Emilio Alessandrini ha indagato sul terrorismo rosso. Per circa venti anni è stato un punto di riferimento della Procura di Milano dove si è occupato anche di reati contro la pubblica amministrazione. La sua carriera si è conclusa a Monza dove è stato procuratore della Repubblica.

