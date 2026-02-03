Il ragazzo che domenica a Cremona ha lanciato il petardo che ha stordito il portiere Emil Audero è stato arrestato dalla Digos di Milano. Non è un socio dell’Inter Club San Marino, come era emerso inizialmente: si tratta invece di un 19enne che, a differenza del secondo ragazzo che con un altro petardo si è ferito alle dita, fa parte dei gruppi ultras della Curva Nord. E in particolare del gruppo dei Viking, il cui capo Nino Ciccarelli e a capo del direttivo della Nord. A quanto risulta l’ultras avrebbe lanciato una bomba carta fatta come un fumogeno che una volata acceso poi esplode. Allo stato ancora non sono ancora note le accuse contestate. Domani ci sarà l’udienza di convalida.

