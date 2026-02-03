Il mondo FQ

Arrestato il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo contro Audero: è un 19enne che fa parte degli ultras della Curva Nord

di Davide Milosa
Il responsabile non è un socio dell'Inter Club San Marino, come era emerso inizialmente. Il giovane è un membro del gruppo dei Viking, con a capo Nino Ciccarelli
Il ragazzo che domenica a Cremona ha lanciato il petardo che ha stordito il portiere Emil Audero è stato arrestato dalla Digos di Milano. Non è un socio dell’Inter Club San Marino, come era emerso inizialmente: si tratta invece di un 19enne che, a differenza del secondo ragazzo che con un altro petardo si è ferito alle dita, fa parte dei gruppi ultras della Curva Nord. E in particolare del gruppo dei Viking, il cui capo Nino Ciccarelli e a capo del direttivo della Nord. A quanto risulta l’ultras avrebbe lanciato una bomba carta fatta come un fumogeno che una volata acceso poi esplode. Allo stato ancora non sono ancora note le accuse contestate. Domani ci sarà l’udienza di convalida.

Articolo in aggiornamento

