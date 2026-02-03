Il mondo FQ

Sport

Ultimo aggiornamento: 10:56

Bimbo di 11 anni costretto a scendere dal bus, l’autista incontra i genitori: “Ci siamo stretti la mano, mi sono tolto un peso”

di Redazione Sport
Dopo la sospensione e la denuncia presentata dalla famiglia dell’11enne lasciato a piedi nella neve per il biglietto non valido, il conducente racconta il faccia a faccia e le scuse rivolte ai parenti del ragazzo
Bimbo di 11 anni costretto a scendere dal bus, l’autista incontra i genitori: “Ci siamo stretti la mano, mi sono tolto un peso”
Icona dei commenti Commenti

A pochi giorni dal caso di Riccardo, l’11enne costretto a scendere dal bus perché senza il nuovo biglietto “olimpico” e rientrato a casa a piedi per diversi chilometri nella neve, c’è stato un momento importante per le parti in causa. La notizia è stata riportata dal giornalista Alessandro Banchero durante la trasmissione del 3 febbraio di Uno mattina su Rai 1: l’autista Salvatore Russotto ha incontrato la famiglia del bambino. Il faccia a faccia è avvenuto a porte chiuse dopo le polemiche seguite all’episodio avvenuto sulla linea tra Vodo e San Vito di Cadore, nel Bellunese.

Russotto, che è stato sospeso dalla ditta e non sta percependo lo stipendio, ha spiegato di aver voluto parlare direttamente con i genitori e ha raccontato: “Ho incontrato la famiglia, ci siamo stretti la mano”. L’autista ha aggiunto di aver espresso le proprie scuse e ha definito il colloquio un momento di chiarimento, dicendo: “Mi sono tolto un peso”. Per i genitori la faccenda è chiusa e hanno deciso di non intraprendere azioni legali nei confronti dell’uomo. “Ora devo andare con il sindacato davanti all’azienda e spiegare cos’è successo e poi saranno loro a decidere se licenziarmi oppure no”, ha spiegato Russotto.

Riccardo, dopo l’accaduto, è tornato alla quotidianità ed è stato invitato a partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, ormai alle porte. Il caso era emerso a fine gennaio, quando il ragazzino, di ritorno da scuola, era salito sul pullman con un biglietto ordinario da 2,50 euro. Con l’introduzione della tariffa speciale da 10 euro legata al periodo olimpico, il titolo non era stato ritenuto valido. Il conducente gli aveva quindi chiesto di scendere.

Il bambino aveva proseguito a piedi per circa sei chilometri, lungo la ciclabile innevata, con temperature sotto zero, impiegando oltre due ore per arrivare a casa. Una volta rientrato, i familiari avevano riferito che faticava a parlare e a camminare, con i vestiti bagnati e segni di freddo intenso. Dopo la denuncia sporta dai genitori, assistiti dalla nonna avvocata, la società di trasporto Dolomiti Bus aveva avviato accertamenti interni e disposto la sospensione del dipendente, mentre la procura aveva aperto un fascicolo per chiarire le responsabilità.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione