Quando Jeffrey Epstein si interessò al Milan: quelle email dell’estate 2018 e il dossier girato a vari contatti

“Non ho alcun interesse, vorrei solo capire il perché“. È una delle frasi, scritta in una mail del luglio 2018, con cui Jeffrey Epstein commenta un dossier dedicato all’AC Milan, finito tra le oltre tre milioni di pagine di documenti recentemente pubblicate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Carte che riguardano l’ex finanziere, condannato per reati sessuali e morto suicida in carcere nel 2019, e che restituiscono uno spaccato frammentato ma rivelatore della sua rete di contatti internazionali. Tra mail riservate sul presidente Donald Trump e foto imbarazzanti dell’ex principe Andrea, in modo inatteso negli Epstein files compare anche il club rossonero.

Le email risalgono all’estate del 2018, nelle settimane immediatamente successive al passaggio di proprietà del Milan al fondo statunitense Elliott Management, subentrato all’imprenditore cinese Yonghong Li dopo il default sul rimborso del prestito che aveva finanziato l’acquisizione del club. È in quel momento di caos gestionale, incertezza finanziaria e sanzioni UEFA che il nome del Milan inizia a circolare anche nella corrispondenza di Epstein. Il 13 luglio l’ex finanziere riceve una mail con oggetto “AC Milan”. Il messaggio è firmato da Jide Zeitlin ed è ridotto all’essenziale: “Come discusso”. In allegato c’è un documento intitolato AC Milan Acquisition – July 2018, un vero e proprio teaser finanziario redatto dalla società di consulenza Keffi Group. Il dossier presenta il Milan come “un’opportunità unica per acquisire l’ultimo super club europeo rimasto”, ripercorrendone i successi sportivi, la forza del marchio e la centralità storica dei rossoneri nel calcio continentale.

Il documento entra poi nel merito della crisi: l’acquisto del club da parte di Yonghong Li nel 2017, il ricorso a un finanziamento ad alto interesse concesso da Elliott, la campagna acquisti da oltre 150 milioni di euro, il mancato rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario, fino all’escussione del pegno e al passaggio di controllo al fondo americano. Sul piano economico, la valutazione stimata oscilla attorno ai 600 milioni di euro, sulla base dei multipli di ricavi ed EBIT e del confronto con altri club europei.

Epstein inoltra il dossier a più interlocutori. Tra questi c’è David Stern, storico ex commissioner della NBA, che risponde chiedendo dettagli concreti: “Pensavo che Elliott l’avesse già preso e volesse tenerlo. Che percentuale e a che prezzo?”. La replica di Epstein è immediata e perentoria: “Non sono coinvolto, ho pensato di inoltrartelo perché non ho alcun interesse in queste cose”. Stern chiude lo scambio con una frase che ridimensiona l’operazione: “D’accordo. E questo, in particolare, è vecchia storia“. Parallelamente, Epstein gira il dossier anche a Nicole Junkermann, imprenditrice tedesca attiva nel mondo degli investimenti e dello sport, con un passato in Infront e oggi impegnata, attraverso il suo fondo, in un progetto di sviluppo della Serie A di pallavolo femminile. In una mail del 14 luglio 2018 Epstein scrive: “Non ho alcun interesse, vorrei solo capire il perché“. Junkermann risponde in modo asciutto: “Lo so. Che cosa vorresti sapere?”. Il giorno successivo l’ex finanziere chiude lo scambio con un invito informale: “Chiamami e ti spiego“.

Tra i destinatari compare anche Eduardo Umberto Teodorani Fabbri, manager italiano figlio di Maria Sole Agnelli (sorella dell’Avvocato Gianni), che ha lavorato per diverse società della famiglia Agnelli. Il suo nome emerge anche in un’email più datata, del novembre 2014, in cui Epstein gli scrive semplicemente: “Milan-Inter. Vai a vedere la partita?”. Un riferimento al derby della Madonnina giocato il 23 novembre 2014 e terminato 1-1, con gol di Menez e Obi. Forse uno dei punti più bassi del calcio meneghino. E un dettaglio apparentemente marginale che contribuisce però a collocare nel tempo un presunto interesse di Epstein per il Milan.

Le email non dimostrano in realtà un suo coinvolgimento diretto nelle vicende dei rossoneri, come lui stesso ribadisce più volte. Ma restituiscono l’immagine di un club che, in uno dei momenti più fragili della sua storia recente, viene trattato come un asset finanziario da valutare, analizzare e potenzialmente cedere. Tanto da finire nelle conversazioni riservate dell’uomo che sarebbe diventato il simbolo di uno dei più gravi scandali giudiziari degli ultimi decenni. Sempre in attesa che eventuali nuove rivelazioni possano portare alla luce un’altra parte di questa storia.