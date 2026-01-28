Il mondo FQ

Ragazze scomparse potrebbero aver preso un bus per Milano. La Prefettura di Cremona: “Probabile allontanamento volontario”

Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri e i contenuti postati sui social, le due 12enni e la 14enne sarebbero salite su un autobus di linea- secondo alcuni testimoni in direzione Milano
In provincia di Cremona c’è ancora apprensione per la scomparsa delle tre minorenni ospitate da una comunità di accoglienza e viste per l’ultima volta la mattina del 26 gennaio all’istituto comprensivo Falcone e Borsellino di Offanengo.

C’è stata una svolta nella ricostruzione della vicenda: secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri e i contenuti postati sui social, le due 12enni e la 14enne sarebbero salite su un autobus di linea– secondo alcuni testimoni in direzione Milano.

L’ipotesi più accreditata al momento è che si sia trattato di un allontanamento volontario, confermando la versione dei compagni di scuola che avevano parlato di aver sentito parlare tra i banchi di “piano di fuga”. Il prefetto di Cremona, Antonio Giannelli, ha fatto sapere che le ricerche hanno reso necessario il “coordinamento tra le forze dell’ordine e i soggetti coinvolti” per ricostruire gli spostamenti e rintracciare le ragazzine al più presto.

