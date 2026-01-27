Le giovani si erano presentate a scuola a Offanengo senza entrare in classe e poi si sono allontanate. Attivate dalla Prefettura di Cremona le procedure per le ricerche

Tre ragazzine tra i 12 e i 15 anni sono scomparse dai ieri nel Cremasco. Come riportano le testati locali – tra cui CremonaOggi – le adolescenti sono irreperibili dalla mattina di lunedì 26 gennaio. Le tre giovani erano arrivate all’istituto comprensivo Falcone e Borsellino di Offanengo, ma non sono mai entrate in classe, facendo perdere le proprie tracce poco dopo l’arrivo a scuola.

Secondo quanto ricostruito finora, le ragazze avrebbero simulato l’inizio della giornata scolastica per poi allontanarsi senza informare nessuno. Un comportamento che ha fatto scattare immediatamente l’allarme, anche perché tutte e tre risiedono nella stessa struttura di accoglienza per minori e non vi hanno fatto rientro.

La scomparsa è stata segnalata alle autorità competenti, che hanno avviato le ricerche già nelle ore successive. La Prefettura di Cremona ha attivato le procedure previste per i casi di allontanamento di minorenni, coordinando l’intervento delle forze dell’ordine e degli altri soggetti coinvolti nelle operazioni. Le autorità rinnovano l’appello a chiunque possa avere informazioni utili o abbia notato movimenti sospetti a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

