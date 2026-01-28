“Papà Giacobbe aveva un numero ‘b 7455’, io ho il ‘b 7456’. Lui aveva, mentre io ho. Lo dico con rabbia perché lui non c’è più. Un papà adorabile che ho conosciuto poco. Non mi hanno dato la possibilità di conoscerlo”. Lo ha raccontato il sopravvissuto alla Shoah Sami Modiano all’incontro con li studenti romani al Teatro Vascello, in occasione del Giorno della Memoria. Il passaggio sul padre ha particolarmente emozionato la ragazzina che gli aveva fatto la domanda.