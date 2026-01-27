Una bimba di appena 6 anni veniva lasciata fuori dalla porta di casa senza vestiti, sola per ore insieme al fratellino di sette anni, senza cibo e impossibilitata a rientrare, mentre la madre andava bar. Per questo la donna, 40 anni, è ora indagata per maltrattamenti. Il giudice di Rimi, Raffaele Deflorio, ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla figlia. È stata depositata anche una segnalazione ai servizi sociali per il primo figlio per il quale sarà valutata la capacità genitoriale della donna. La piccola era costretta a fare docce fredde come punizione, andava a scuola con il grembiule sporco di escrementi e aveva i capelli tagliati solo da una parte.

La vicenda è venuta alla luce quando la bambina si è confidata con una maestra, dicendo: “Adesso mi ammazza”. L’insegnante ha subito segnalato la situazione ai servizi sociali, che hanno avviato accertamenti urgenti. Una prima conferma è arrivata da un sopralluogo nell’abitazione della donna, effettuato da un’assistente sociale, che ha rilevato ambienti poco curati, pavimenti sporchi e una cucina non igienica. La piccola si è poi confidata una seconda volta con la maestra, raccontando episodi di violenza, soprattutto quando la madre abusava di alcolici o quando il fratello interveniva durante le sfuriate. In uno degli episodi, la donna avrebbe colpito il bambino facendogli uscire sangue dal naso. La situazione sarebbe peggiorata quando la madre si è resa conto di essere sotto osservazione e che la figlia aveva parlato con un adulto.

Nel corso del procedimento, la bambina è stata ascoltata in audizione protetta davanti al gip e alla psicologa del tribunale. Ha raccontato che nei momenti di maggiore aggressività della madre si rifugiava in camera, chiudendosi dentro insieme al fratellino e pregando, in attesa che le sfuriate passassero. La vicenda ha radici lontane: già nel 2017, dopo un intervento della polizia a casa della donna, erano stati attivati i servizi sociali. Lo scorso novembre, il padre aveva presentato un esposto denuncia a carico dell’ex compagna, evidenziando come la relazione fosse stata fin dall’inizio problematica. Il giudice ha affidato la bambina al padre, mentre per il fratello maggiore è stata avviata una valutazione della capacità genitoriale da parte dei servizi sociali.

