Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 17:23

I sondaggi choc: il 14% degli italiani vorrebbe “espellere gli ebrei” e ritiene che l’Olocausto “è stato esagerato”

di Redazione Cronaca
A 81 anni dall'apertura dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, resistono questi pensieri nella testa e nelle dichiarazioni di minoranze non esigue di italiani
I sondaggi choc: il 14% degli italiani vorrebbe “espellere gli ebrei” e ritiene che l’Olocausto “è stato esagerato”
Icona dei commenti Commenti

“Sono antipatici“, “esagerano a ricordare le stragi naziste”, “dovrebbero essere espulsi dall’Italia”. Queste frasi riferite agli ebrei, a 81 anni dall’apertura dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, resistono nella testa e nelle dichiarazioni di minoranze non esigue di italiani. A indagare la questione sono due istituti di sondaggio, Youtrend e Eumetra. Nel primo caso il quesito è uno solo: “L’Olocausto degli ebrei nella Germania nazista è stato ampiamente esagerato”? Il 14 per cento è d’accordo con questa affermazione, sia pure divisi tra chi la definisce una frase “sicuramente vera” e chi pensa sia “probabilmente vera”.

L’istituto Eumetra, invece, sonda l’atteggiamento di simpatia, antipatia o indifferenza verso gli ebrei. A considerare “molto” o “abbastanza” antipatici gli ebrei è il 17% dell’elettorato, quindi quasi un italiano su cinque. Un’ostilità che risulta maggiore tra i maschi (23%) rispetto alle femmine (11%) e che si accentua tra i giovani sotto i 35 anni, raggiungendo il 20%. L’antipatia per gli ebrei si rileva in misura maggiore tra gli elettori di Fratelli d’Italia (21,4%) e tra quelli del Movimento 5 Stelle, dove supera un quarto dei votanti. Alla domanda “gli ebrei in Italia esagerano a ricordare le stragi naziste?” si dichiara d’accordo il 27% degli intervistati e, in particolare, il 32% tra i più giovani. Quasi metà degli intervista, il 47,8%, ritiene che “gli ebrei che abitano nel nostro Paese pensano prima a Israele che all’Italia“, convinzione particolarmente diffusa tra gli elettori della Lega (il 67,4%). Infine c’è addirittura si dice d’accordo all’affermazione “bisognerebbe espellere tutti gli ebrei dall’Italia”: lo pensa più del 14% degli intervistati, una minoranza ma non certo esigua.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione