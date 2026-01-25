“Voterò sì perché l’ha detto Silvio. E poi perché è giusto”. A margine del convegno in memoria della “discesa in campo”, Paolo Berlusconi, fratello del fondatore di Forza Italia scioglie le riserve ed esprime pubblicamente il suo sostegno al sì in vista del referendum di marzo. “Sarà votato dal più del 60 per cento degli italiani – risponde alla domanda del Fattoquotidiano.it – è un referendum che deve sentire ciascuno di noi sulla pelle. Credo che le vicende che si stanno verificando in questi giorni siano la riprova che la giustizia oggi non funziona”.