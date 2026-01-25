Ancora una volta l’impegno politico e sociale di Borja Iglesias non è stato compreso. “Spero tu muoia, fr*cio di m*rda”. E ancora: “Svergognato, vai a casa”. Il costante supporto dell’attaccante del Celta Vigo alla comunità LGBTQ+ ha un caro prezzo da pagare se sei un calciatore. Soprattutto se giochi in Spagna. Da anni vittima di insulti omofobi negli stadi (e sui social), contro il Siviglia è arrivato l’ennesimo attacco gratuito nei suoi confronti. Disponibile e sorridente all’esterno dello stadio – dopo la partita – per firmare maglie e autografi, alcuni notano le sue unghie colorate. “Continua a dipingerti le unghie, fr*cio”. La risposta sui social del classe ’93 è stata immediata. E ironica. “Strano, nel calcio non succede mai”. In sua difesa e appoggio, il Celta Vigo ha usato prima le parole. “Il rispetto non è negoziabile. L’odio non ha posto nel calcio. Orgogliosi di Borja, dentro e fuori dal campo”. Poi, i fatti. Contro il Rayo Vallecano, i “Carcamans Celestes”, gruppo di tifosi del Celta Vigo, hanno organizzato un’iniziativa che ha fatto il giro del web: “Questa domenica noi andremo allo stadio con le unghie curate e con lo smalto, chi si unisce?”. I presenti all’Estadio Balaídos hanno risposto alla grande. Compresi i compagni di squadra e la presidente Marián Mouriño Terrazo (che sulle proprie unghie ha anche fatto disegnare un panda, ovvero il soprannome di Iglesias sin dalle giovanili). La notizia più bella? Ovviamente non la vittoria per 3-0, ma il messaggio veicolato. Lo striscione “Un calcio all’omofobia” ne è la conferma.

Iglesias vittima di insulti omofobi: non è la prima volta

Eterosessuale, fidanzato da tempo con una influencer ma comunque bersagliato da numerose offese. Un altro spiacevole episodio risale allo scorso aprile. Iglesias segna una tripletta contro il Barcellona, ma l’attenzione si sposta su quello che fa fuori dal campo. “Continuiamo a vivere in una società in cui il rispetto per gli altri è ancora un concetto lontano. Non sorprende che ci siano insulti razzisti e omofobi sui campi da calcio”. Esposto pubblicamente sul tema dell’omofobia, i primi insulti arrivano quando l’attaccante decise di dipingersi le proprie unghie con i colori della bandiera LGBT+. “È questione di tempo. Man mano che la situazione si normalizzerà, la gente capirà che non succede nulla. Indipendentemente dal fatto che ti piaccia un uomo o una donna, il tuo lavoro puoi farlo ugualmente bene. È importante che a poco a poco creiamo quello spazio più sicuro affinché le persone possano essere ciò che vogliono essere”. Iglesias, però, non si è mai preoccupato dell’odio nei suoi confronti: “A me non interessa, ma se qualcuno soffre perché non ha uno spazio, perché si sente giudicato o trattato male… Cavolo, allora abbiamo un problema serio. La cosa normale sarebbe che, qualunque sia il tuo modo di essere, tutti ti rispettino, ma a volte non è così”, aveva dichiarato a El Pais.

Dal sostegno del movimento BLM alle proteste pro-pal durante la Vuelta

Dichiaratamente di sinistra, nel 2020 si era messo lo smalto nero in sostegno al movimento Black Lives Matter. “È un modo per sensibilizzare e combattere il razzismo dalla mia posizione, ma credo che sia utile anche contro l’omofobia. Inoltre, devo ammettere che mi piacciono”. Sostegno sociale e politico. Contro il razzismo, l’omofobia e la questione palestinese. Le proteste pro-pal che hanno bloccato la Vuelta sono state il pretesto per condividere il suo pensiero: “Mi sorprende che diamo più importanza alla sospensione di un evento sportivo che a un genocidio. È un qualcosa che non riesco a capire bene. Dobbiamo essere consapevoli della situazione che stiamo vivendo e, a volte, alzarci in piedi per rivendicare i diritti umani e il rispetto. Ogni occasione è buona per farlo e prendere coscienza delle ingiustizie che esistono nel mondo”. Insomma, sarà anche un calciatore. Ma Iglesias non è mai banale. Soprattutto contro chi “vive ancora nella preistoria: mando un grande incoraggiamento. Deve essere molto difficile non evolversi e continuare a condizionarsi invece di godersi quanto sia preziosa la vita”.