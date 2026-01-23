E' accusato di aver gestito un’organizzazione criminale, traffico di cocaina e omicidio, in un’operazione che si estendeva tra Stati Uniti, Canada, Messico e Colombia

L’ex snowboarder olimpico canadese Ryan Wedding è stato arrestato. A riferirlo sono i media Usa. Wedding era uno dei dieci latitanti più ricercati dall’Fbi, con una taglia di 15 milioni di dollari, dopo essere stato incriminato per aver gestito un’organizzazione criminale, traffico di cocaina e omicidio, in un’operazione che si estendeva tra Stati Uniti, Canada, Messico e Colombia.

La procuratrice generale Pam Bondi aveva precedentemente affermato che l’organizzazione di Wedding generava oltre un miliardo di dollari all’anno di proventi illeciti che arrivavano dal traffico di droga. Le autorità ritenevano che Wedding si trovasse in Messico, sotto la protezione del cartello di Sinaloa. In pista per la squadra canadese, Wedding si è classificato al 24esimo posto nello slalom gigante parallelo di snowboard alle Olimpiadi invernali del 2002.

Lo scorso anno Wedding è stato accusato di aver ordinato l’omicidio di un testimone, secondo quanto ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) che avrebbe dovuto testimoniare contro di lui in un caso di droga negli Stati Uniti. Il testimone è stato ucciso a gennaio con cinque colpi di pistola alla testa in Colombia. Dopo quell’evento alcuni funzionari statunitensi hanno paragonato Wedding al narcotrafficante messicano Joaquín “El Chapo” Guzmán e al colombiano Pablo Escobar.

Nelle scorse settimane era avvenuto un sequestro senza precedenti, che aveva portato alla luce una delle più grandi collezioni private di moto da corsa mai individuate, con pezzi iconici della MotoGP appartenuti ad alcuni dei più grandi campioni degli ultimi decenni. Le autorità messicane hanno sequestrato decine di motociclette per un valore stimato attorno ai 40 milioni di dollari, tutte appunto riconducibili a Ryan James Wedding.

Tra le moto recuperate c’erano autentici gioielli della storia del motociclismo mondiale. Nella collezione compaiono diverse Ducati MotoGP guidate in passato da Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi e Andrea Iannone, oltre alla Moto2 con cui Marc Márquez conquistò il titolo mondiale nel 2012 e a un’Aprilia 125 con cui Rossi vinse il campionato dell’ottavo di litro.