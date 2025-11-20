“Come El Chapo e Pablo Escobar, comanda un’organizzazione violentissima”: l’ex snowboarder olimpico tra i latitanti più ricercati al mondo

Ryan James Wedding è considerato dagli Usa "il più grande spacciatore di cocaina in Canada": mesi fa ordinò di uccidere un uomo che avrebbe dovuto testimoniare contro di lui

L’ex snowboarder olimpico Ryan James Wedding è stato inserito a marzo dall’Fbi nella lista dei dieci latitanti più ricercati al mondo. Wedding è stato accusato di aver ordinato l’omicidio di un testimone, secondo quanto ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) che avrebbe dovuto testimoniare contro di lui in un caso di droga negli Stati Uniti. Il testimone è stato ucciso a gennaio con cinque colpi di pistola alla testa in Colombia.

Anche l’avvocato di Wedding, Deepak Balwant Paradkar – canadese come lui – è stato arrestato con l’accusa di aver consigliato all’ex atleta olimpico di uccidere la vittima per evitare l’estradizione negli Stati Uniti. Se condannati, l’ex snowboarder 44enne e gli altri imputati in relazione all’omicidio rischiano adesso l’ergastolo. Wedding è inoltre accusato di una congiura per lo spaccio di sostanze stupefacenti e omicidio in relazione a un’attività criminale in corso. Alcuni funzionari statunitensi hanno paragonato Wedding al narcotrafficante messicano Joaquín “El Chapo” Guzmán e al colombiano Pablo Escobar.

“Ryan Wedding controlla una delle organizzazioni di narcotraffico più prolifiche e violente al mondo”, ha dichiarato il Procuratore Generale degli Stati Uniti Pam Bondi, aggiungendo che l’ex atleta “è il più grande spacciatore di cocaina in Canada“. Mercoledì l’Fbi ha dichiarato che la ricompensa per informazioni che portino all’arresto e alla condanna di Wedding sarà aumentata fino a 15 milioni di dollari. L’ex snowboarder ha gareggiato nello slalom gigante parallelo maschile alle Olimpiadi invernali del 2002 a Salt Lake City, classificandosi ventiquattresimo. Funzionari statunitensi hanno affermato che si ritiene che Wedding si trovi in Messico.