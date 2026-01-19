“Sto con Valentino. Quello che dice l’attuale compagna è falso, non stanno insieme da 10 anni”: spunta un’altra ex di Graziano Rossi

La penultima fidanzata, Marisa Del Bianco, esce allo scoperto dopo che la faida tra il campione delle moto e il padre è diventata pubblica: "A disposizione per eventuali testimonianze"

“Io non ero la denunciata da Valentino. E quello che è stato raccontato finora non è vero”. Marisa Del Bianco rompe il silenzio sulla vicenda che coinvolge Valentino Rossi e il padre Graziano e racconta la propria versione dei fatti. Ex addetta alla sicurezza del circuito di Misano Adriatico e vigile del fuoco discontinua a Rimini, Del Bianco è la penultima compagna di Graziano Rossi e ha rilasciato delle dichiarazioni in un’intervista a Il Resto del Carlino in una faida familiare che continua ad arricchirsi di nuovi protagonisti.

“Racconto la mia versione perché molti amici mi hanno chiamato pensando che fossi io la denunciata da Valentino. E poi quello che ha detto la compagna attuale di Graziano è falso”, spiega. Il riferimento è ad Ambra Arpino, prossima al matrimonio con Graziano Rossi e oggi indagata dopo la denuncia per circonvenzione d’incapace presentata dal nove volte campione del mondo della MotoGp. Secondo Del Bianco, la ricostruzione della relazione tra Graziano e l’attuale compagna non corrisponderebbe al vero: “Non sono oltre dieci anni che sta assieme al padre di Valentino perché io sono stata la sua compagna fino al 2021. Se poi si vedevano clandestinamente è un’altra storia”.

Le sue dichiarazioni si inseriscono in una storia già segnata da forti contrapposizioni: dalla denuncia di Valentino Rossi contro l’attuale compagna del padre alla revoca dell’amministrazione di sostegno, fino alle parole della madre Stefania Palma – che ha parlato di una frattura familiare nata con l’ingresso di Ambra nella vita di Graziano – e alla recente replica della stessa Arpino, che ha accusato la famiglia di averla isolata e provocata. Un mosaico di versioni che continua ad ampliarsi mentre l’inchiesta della procura di Pesaro resta aperta.

L’ex compagna precisa di non essere mai stata ascoltata dagli inquirenti, ma precisa: “Ha sempre avuto un grande amore per Valentino, Stefania ed anche per Lorena Quieti, la seconda moglie. Così come era legatissimo alla figlia Clara”. E aggiunge un episodio personale: “Fui io ad accompagnare Graziano quando la figlia Clara cantò al festival di Rimini. Fra l’altro molto brava”.

Alla domanda su quale sia oggi la sua posizione, Del Bianco risponde senza esitazioni: “Da quella di Valentino e la sua famiglia. E sono a disposizione per eventuali testimonianze”. Del Bianco ha inoltre confermato di mantenere rapporti con Lorena Quieti, seconda moglie di Graziano: “Ci siamo sentiti anche recentemente”.

Il racconto si fa più duro quando ricostruisce la fine della relazione con Graziano Rossi: “Un giorno sono rientrata a casa a Tavullia e c’era la sua attuale compagna. Alla fine mi hanno buttato fuori di casa”.

Del Bianco parla anche di una denuncia per stalking presentata da Graziano nei suoi confronti: “Sì, è vero”, racconta, sostenendo però che i fatti risalirebbero a un periodo in cui lei era ancora la sua compagna. La vicenda giudiziaria si sarebbe conclusa con una condanna: “Un processo di cui non ho mai saputo nulla e di cui sono venuta a conoscenza solo alla fine, a cose fatte”.