Usciamo con le ossa rotte dalla settima e penultima giornata della prima fase di Champions: quattro punti su dodici. Peggio ancora la classifica: in questo momento nessun club italiano tra le prime otto. L’Atalanta (2-3 in casa con l’Athletic Bilbao) è 13esimo, l’Inter (1-3 al Meazza con l’Arsenal) 14esimo, la Juventus (2-0 sul Benfica) 15esimo: hanno i playoff garantiti, ma c’è poco da festeggiare. Il Napoli (1-1 a Copenaghen contro una squadra in dieci dal 35’) è 25esimo e quindi, allo stato attuale, eliminato. L’ottavo turno, la prossima settimana, emetterà le sentenze inappellabili: l’Inter va a giocarsi tutto a Dortmund, ma le tre sconfitte di fila e i 12 punti attuali rendono complicata la situazione. L’Atalanta sul campo dell’Union S.G. ha un compito meno difficile e un punto in più (13), ma anche qui la qualificazione diretta appare ardua, considerato che altre sette squadre sono alla stessa quota dei bergamaschi e con una differenza reti superiore alla banda di Palladino. La Juventus ha rivisto la luce con i due gol di Thuram al 56’ e McKennie al 64’, assicurandosi almeno i playoff. Il Napoli ospita il Chelsea e per Conte è un ritorno al passato molto scomodo: i campioni d’Italia, differenza reti alla mano, sono costretti a vincere. Gode l’Inghilterra del campionato più ricco: cinque squadre a un turno dalla fine tra le prime otto. La English League.

IN – Il migliore è il Bodo Glimt, Arsenal spettacolare. Per la Juve giusto un 6,5

8,5 Voto felliniano al Bodo Glimt che bastona il Manchester City e al danese Kasper Hough, capocannoniere della scorsa edizione di Europa League con 7 reti (trono condiviso con Bruno Fernandes e El Kaabi). La sua doppietta spiana la strada al successo contro il gruppo di Guardiola, ma oltre ai meriti calcistici, c’è il bel gesto quando viene festeggiato il gol di Hauge. Un tifoso si lascia sfuggire di mano la sciarpa: Hough la raccoglie e la riconsegna al suo proprietario. Bel pensiero anche quello dei giocatori del Manchester City, che hanno rimborsato il prezzo dei biglietti ai 374 tifosi presenti al gelo dello stadio del Bodo Glimt: 10.200 euro in totale, un’inezia per gente come Haaland.

8 Arsenal e Sporting Lisbona firmano le vittorie più autorevoli e spettacolari. I Gunners regalano una lezione di calcio al Meazza, i portoghesi ammutoliscono i campioni d’Europa del PSG.

7,5 Il Qarabag vola verso i playoff con il 3-2 in rimonta sull’Eintracht Francoforte. Il gol di Mustafazada al 94’ non consegna solo il successo alla sua squadra, ma fa la storia: è la prima rete di un azero in Champions.

7 Real Madrid: sei gol in Champions non passano mai inosservati e al Bernabeu, contro il Monaco, arriva un risultato che riporta un minimo di tranquillità dopo il cambio di allenatore e le contestazioni del pubblico. Mbappé, totem del tifo, mette la sfida in discesa con una doppietta. I gol di Vinicius e Bellingham sono un messaggio di pace ai tifosi che hanno preso di mira il brasiliano e l’inglese.

6,5 La Juventus soffre il Benfica nel primo tempo, ma nella ripresa l’uno-due di Thuram e McKennie, nel giro di otto minuti, spiana la strada verso i playoff. Ci sono ancora questioni da risolvere, la ricerca di un attaccante continua, ma in queste situazioni vincere è un elisir.