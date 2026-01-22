Australian Open, quando gioca Paolini contro la 18enne Jovic: a Melbourne tocca anche ad Alcaraz e Zverev | Il programma di venerdì

Puntare la sveglia alle ore 7 punto. In quel momento Jasmine Paolini è attesa alla John Cain Arena di Melbourne per il terzo turno degli Australian Open 2026. L’unica azzurra rimasta in tabellone affronta la sorprendente 18enne americana Iva Jovic, numero 27 al mondo, suo best ranking. Sarà ancora piena notte in Italia invece quando sulla Rod Laver Arena scenderanno in campo prima Aryna Sabalenka e poi Carlos Alcaraz, i due numeri uno. La bielorussa sfida Potapova, lo spagnolo ha di fronte l’imprevedibile Corentin Moutet. Nella sessione serale ci saranno Tiafoe e De Minaur: uno dei match più equilibrati di giornata. In campo nella giornata di venerdì 23 gennaio anche Coco Gauff e Alexander Zverev.

Dove vedere Paolini-Jovic in tv e streaming

Un’avversaria ostica per la 30enne toscana: Jovic ha fatto parlare di sé già due anni fa agli Us Open, vincendo da 16enne al suo debutto Slam. L’anno scorso i primi risultati di grande rilievo, compresa la vittoria del Wta 500 di Guadalajara. Ora, un mese dopo aver compiuto i 18 anni, è già tra le migliori 30 tenniste al mondo. Paolini dovrà usare tutta la sua esperienza per contrastarla. L’azzurro mira ai quarti di finale, dove affronterebbe teoricamente Sabalenka.

L’Australian Open è un’esclusiva di Warner Bros. La sfida tra Jasmine Paolini e Iva Jovic – prevista per venerdì 23 gennaio alle ore 7 italiane – è visibile su discovery+ e HBO Max, così come tutti i match di Melbourne. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili anche su Dazn e TimVision.

Australian Open, il programma completo di venerdì

Rod Laver Arena

Ore 1:30 – Aryna Sabalenka [1] vs Anastasia Potapova

Non prima delle 3:30 – Carlos Alcaraz [1] vs Corentin Moutet [32]

Ore 9:00 – Frances Tiafoe [29] vs Alex de Minaur [6]

A seguire – Elena-Gabriela Ruse vs Mirra Andreeva [8]

Margaret Court Arena

Ore 1:30 – Daniil Medvedev [11] vs Fabian Marozsan

Non prima delle 4:00 – Coco Gauff [3] vs Hailey Baptiste

Ore 9:00 – Elina Svitolina [12] vs Diana Shnaider [23]

A seguire – Alexander Bublik [10] vs Tomas Martin Etcheverry

John Cain Arena

Ore 1:00 – Victoria Mboko [17] vs Clara Tauson [14]

A seguire – Tommy Paul [19] vs Alejandro Davidovich Fokina [14]

Ore 7:00 – Iva Jovic [29] vs Jasmine Paolini [7]

Non prima delle 8:30 – Alexander Zverev [3] vs Cameron Norrie [26]

Kia Arena

Ore 1:00 – Learner Tien [25] vs Nuno Borges

A seguire – Zeynep Sonmez (Q) vs Yulia Putintseva

A seguire – Karolina Muchova [19] vs Magda Linette

A seguire – Francisco Cerundolo [18] vs Andrey Rublev [13]