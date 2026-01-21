Il mondo FQ

L’Inter quasi condannata ai playoff, il Napoli rischia anche l’eliminazione: la nuova classifica di Champions League oggi

di Redazione Sport
Il ko a San Siro con l'Arsenal e il brutto pari in Danimarca complicano la situazione delle italiane. Solo l'Atalanta è ancora nelle prime 8, oggi la Juve può agganciare i nerazzurri
L’Inter vede sfumare la qualificazione diretta agli ottavi di finale, il Napoli ora rischia addirittura di salutare l’Europa. La sconfitta a San Siro dei nerazzurri contro l’Arsenal e il brutto pareggio dei partenopei contro il Copenhagen complicano terribilmente il cammino delle italiane in Champions League. Ad oggi solo l’Atalanta ha ancora grandi chance di finire tra le prime otto (oggi, ore 21, la sfida decisiva contro l’Athletic Bilbao). La Juventus (ore 21, contro il Benfica) può invece agganciare l’Inter a quota 12 punti. Che però, anche vincendo all’ultima giornata, potrebbero non bastare per evitare i playoff. Stasera infatti i nerazzurri potrebbero essere scavalcati da ben 5 squadre: Atletico Madrid, Liverpool, Newcastle, Chelsea e Barcellona.

I risultati degli incontri di martedì validi per la settima giornata di Champions League

  • Kairat-Bruges 1-4
  • Bodo-Glimt-Manchester City 3-1
  • Copemaghen-Napoli 1-1
  • Inter-Arsenal 1-3
  • Olympiakos-Bayer Leverkusen 2-0
  • Real Madrid-Monaco 6-1
  • Sporting Lisbona-Psg 2-1
  • Tottenham-Borussia Dortmund 2-0
  • Villarreal-Ajax 1-2

Le partite in programma oggi valide per la settima giornata di Champions League

  • Galatasaray – Atletico Madrid (18:45)
  • Qarabag – Eintracht Francoforte (18:45)
  • Atalanta – Athletic Bilbao (21:00)
  • Chelsea – Pafos (21:00)
  • Bayern Monaco – Union Saint-Gilloise (21:00)
  • Juventus – Benfica (21:00)
  • Newcastle – PSV (21:00)
  • Olympique Marsiglia – Liverpool (21:00)
  • Slavia Praga – Barcellona (21:00)

La classifica aggiornata della fase campionato di Champions League

  1. Arsenal – 21 punti – 7 partite giocate
  2. Real Madrid – 15 punti – 7 partite giocate
  3. Bayern Monaco – 15 punti – 6 partite giocate
  4. Tottenham – 14 punti – 7 partite giocate
  5. PSG – 13 punti – 7 partite giocate
  6. Sporting CP – 13 punti – 7 partite giocate
  7. Manchester City – 13 punti – 7 partite giocate
  8. Atalanta – 13 punti – 6 partite giocate
  9. Inter – 12 punti – 7 partite giocate
  10. Atletico Madrid – 12 punti – 6 partite giocate
  11. Liverpool – 12 punti – 6 partite giocate
  12. Borussia Dortmund – 11 punti – 7 partite giocate
  13. Newcastle – 10 punti – 6 partite giocate
  14. Chelsea – 10 punti – 6 partite giocate
  15. Barcellona – 10 punti – 6 partite giocate
  16. Olympique Marsiglia – 9 punti – 6 partite giocate
  17. Juventus – 9 punti – 6 partite giocate
  18. Galatasaray – 9 punti – 6 partite giocate
  19. Bayer Leverkusen – 9 punti – 7 partite giocate
  20. Monaco – 9 punti – 7 partite giocate
  21. PSV – 8 punti – 6 partite giocate
  22. Olympiacos – 8 punti – 7 partite giocate
  23. Napoli – 8 punti – 7 partite giocate
  24. Copenaghen – 8 punti – 7 partite giocate
  25. Qarabag – 7 punti – 6 partite giocate
  26. Bruges – 7 punti – 7 partite giocate
  27. Bodø/Glimt – 6 punti – 7 partite giocate
  28. Benfica – 6 punti – 6 partite giocate
  29. Pafos – 6 punti – 6 partite giocate
  30. Union Saint-Gilloise – 6 punti – 6 partite giocate
  31. Ajax – 6 punti – 7 partite giocate
  32. Athletic Bilbao – 5 punti – 6 partite giocate
  33. Eintracht Francoforte – 4 punti – 6 partite giocate
  34. Slavia Praga – 3 punti – 6 partite giocate
  35. Villarreal – 1 punto – 7 partite giocate
  36. Kairat – 1 punto – 7 partite giocate

