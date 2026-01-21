L’Inter vola in campionato ma continua a faticare nelle notti europee. Ieri sera a San Siro è arrivata la terza sconfitta europea consecutiva, che ora rischia di compromettere un cammino verso la qualificazione diretta che sembrava lineare. I nerazzurri hanno ospitato l’Arsenal di Arteta, che ha aperto le marcature nei primi dieci minuti con il primo dei due gol serali di Gabriel Jesus. Il pareggio di Sucic al 18′ ha regalato una speranza ai milanesi, ma la doppietta del brasiliano 13 minuti dopo e il gol del bomber Gyokeres all’84’ hanno fissato sul 3 a 1 il risultato.

Se la sconfitta contro i londinesi – primi nella classifica Champions e ancora più primi in Premier League – è accettabile, a preoccupare è ora la classifica. Gli inglesi sono a 21 punti, l’Inter a 12. E rischia i playoff. Questa sera la Juventus di Spalletti, impegnata con il Benfica, può raggiungerla. Un risultato, fino a pochi mesi fa, difficile da immaginare. Fino a dopo il derby perso contro il Milan a fine novembre per il gol di Pulisic, i risultati di coppa dell’Inter erano perfetti. Quattro partite e quattro vittorie, che facevano da parafulmine ai risultati inizialmente discontinui in campionato. Dalla sconfitta stracittadina, invece, la squadra di Chivu è stata perfetta in campionato. Ha guadagnato e mantenuto il primo posto e si è portata a +3 dal Milan e a +6 dal Napoli (con cui, opinione comune, ci si gioca lo scudetto). Ma in Champions League sono arrivate tre sconfitte di fila, le precedenti due con Atletico e Liverpool. Le tre squadre più complesse del cammino, che ora prevede un’altra insidia: il Borussia Dortmund in trasferta nell’ultima giornata.

“Loro sono stati più forti per tecnica in velocità, intensità, per occupazione del campo e per idee nell’attaccare le linee e sulle seconde palle dove arrivano forte. Noi abbiamo provato a stare in gara, nel primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione“, analizza Cristian Chivu a Sky dopo il ko a San Siro. Il tecnico ripercorre così la gara: “Dopo l’1-1 potevamo segnare, il che non significa che avremmo vinto ma gli episodi cambiano l’umore della gara. Siamo stati sfortunati sul 2-1 dove la nostra difesa doveva salvare la palla sulla linea, poi la palla prende la traversa e finisce sulla testa di un loro giocatore. Nella ripresa loro hanno alzato il livello di umiltà e attenzione, perché nel primo tempo c’era un po’ di presunzione; si sono abbassati un pelino e hanno struttura, fisicità e qualità, oltre ai cambi giusti per metterti in difficoltà”.

Chivu parla sinceramente della nuova situazione in classifica: “Siamo pronti alla prospettiva di giocare i playoff, sono due partite in più ma non è un problema. C’è il rammarico per le partite contro Atletico Madrid e Liverpool, con un pò di maturità potevamo portare qualcosa in più. Forse in queste tre partite potevamo ottenere qualcosa, magari non stasera ma nelle altre due potevamo farlo”. “Dal punto di vista dell’atteggiamento e della mentalità, se avessimo giocato contro Atletico Madrid e Liverpool come questa sera l’esito sarebbe stato diverso. Ma questa è una mia supposizione sulla crescita di questo gruppo che malgrado le difficoltà gioca con convinzione”, aggiunge Chivu.