Sciatore di 21 anni sbatte contro un albero e muore: tragedia a Courmayeur

Uno sciatore di 21 anni è morto nel comprensorio sciistico di Courmayeur, nella zona della pista di rientro di Dolonne. Secondo una prima ricostruzione il giovane – italiano – indossava il casco e stava scendendo sulla pista di rientro di Dolonne a forte velocità, quando ha perso il controllo degli sci su un dosso, è uscito di pista ed è andato a sbattere violentemente su un albero. Nell’impatto gli sci si sono spezzati e il casco è volato a sette metri di distanza. Delle indagini si sta occupando la polizia. Il recupero del corpo da parte del soccorso alpino valdostano è ancora in corso. Il giovane era a Courmayeur con la fidanzata, adesso sotto choc.

Successivamente è arrivata una nota della società Courmayeur Mont Blanc Funiviel in cui si precisa che il personale della società degli impianti di risalita di Courmayeur “è intervenuto tempestivamente sul luogo dell’incidente, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile”. La nota prosegue: “Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente. Durante la discesa lungo la pista di rientro – precisa la società – uno sciatore ha perso il controllo, per cause attualmente in corso di accertamento, è uscito dal tracciato battuto finendo in area fuoripista. Le autorità competenti sono state immediatamente informate e sono in corso le verifiche del caso“, scrive ancora la Courmayeur Mont Blanc Funivie, esprimendo “profondo cordoglio e la più sincera vicinanza ai familiari e agli amici della persona coinvolta”.