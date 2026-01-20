Il volto oscuro delle Olimpiadi. L’altra faccia della luna. Il mondo che c’è, è sotto gli occhi di tutti, ma pochissimi vogliono vedere. Perché finora, e soprattutto in questi giorni, nelle cronache e nelle riprese televisive prevalgono i lampi della Fiamma, i sorrisi degli atleti di un tempo lontano, i medagliati che hanno emozionato l’Italia, le tute bianche dei tedofori, le rassicurazioni di chi dice che tutto va bene, le immagini di distese bianche anche se tutt’attorno i prati sono senza neve. È l’eccesso a provocare il suo contrario, la sua negazione, quando si esagera nella retorica della bellezza, nell’entusiasmo dello spirito italiano, nell’adrenalina delle competizioni e dello sport. Ed è qui, da questo disagio provocato dalla illogicità e dalla propaganda, che ha preso forma un concorso fotografico, il cui obiettivo – nient’affatto dissimulato – non consiste nella celebrazione, ma nella denuncia, non nell’estetica della forma, ma nella gravità della sostanza.

Lo hanno battezzato “Olimpiadi Infernali”, con un ossimoro che accosta l’altezza inarrivabile dei cieli alla profondità dell’abisso. Fuor di metafora: “Fotografa gli impatti delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 The Dark side of the Olympics”. A lanciare il concorso, che non vuole incantare, ma squarciare il velo dell’ipocrisia, è il Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste dell’Alto Bellunese, di cui fanno parte Italia Nostra-Sezione di Belluno, Mountain Wilderness Italia, WWF Veneto Terre del Piave, Ecoistituto del Veneto Alex Langer, Peraltrestrade Dolomiti, il Gruppo Promotore Parco del Cadore e Legambiente Treviso.

Sono alcune delle associazioni che hanno partecipato alla fase di avvicinamento ai Giochi, cercando di discutere con gli organizzatori, cercando soluzioni meno impattanti da un punto di vista ambientale ed economico. Non ci sono riuscite. Il dialogo si è interrotto in modo brusco nel settembre 2023, quando hanno giudicato inutile il tavolo del confronto. “Non abbiamo elementi per poter attestare la sostenibilità ambientale delle opere e dei giochi olimpici invernali dichiarata nel dossier di candidatura. – spiegarono – Non rendendo disponibili tutte le informazioni (anche sulle opere connesse e di contesto) si è persa un’occasione storica di confronto durante la fase partecipativa, prevista nelle procedure di valutazione ambientale, che avrebbe potuto portare al miglioramento dei progetti e del loro inserimento ambientale, naturalistico e paesaggistico”.

Il messaggio era rivolto sia a Fondazione Milano Cortina 2026, il comitato organizzatore che spenderà 2 miliardi di euro, sia alla società Infrastrutture Milano Cortina (Simico), che opera per conto del ministero di Matteo Salvini e spenderà 4 miliardi di euro. Ognuno è andato avanti per la propria strada e gli allarmi lanciati ai responsabili del Circo Bianco sono rimasti inascoltati. La corsa contro il tempo è diventata spasmodica, per poter ultimare tutte le sedi di gara all’ultimo minuto, mentre per opere del valore di almeno 3 miliardi di euro ci si è rassegnati all’incompletezza, a un fine-lavori che può arrivare al dicembre 2033.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, che vuole mettere a fuoco il lato oscuro delle Olimpiadi, invita a descrivere “attraverso immagini l’impatto sul paesaggio e sull’ambiente” in tre ambiti. Innanzitutto “le opere finalizzate o comunque giustificate o sollecitate per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, già realizzate o ancora in corso”. In secondo luogo, “le attività e i servizi direttamente o indirettamente attivati per le Olimpiadi, anche temporanei e di preparazione”. Infine, i “fenomeni e i comportamenti sociali causati dallo svolgimento dei Giochi nei luoghi delle Olimpiadi o altrove purché comunque implicati dalle preparazioni o dalle attività delle Olimpiadi”.

In sintesi, si tratta delle opere, delle attività e dei comportamenti sociali indotti dai quarti Giochi italiani, dopo Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006. Il Regolamento del Concorso, con il modulo di iscrizione e la scheda di presentazione delle foto, è pubblicato nel sito www.peraltrestrade.it e nella pagina Facebook Olimpiadi Infernali. Le foto dovranno pervenire all’indirizzo olimpiadinfernali@gmail.com entro il 31 marzo 2026. Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali, con risoluzione al massimo di 3000px sul lato più lungo. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer o generate da sistemi di intelligenza artificiale. Ogni foto dovrà essere titolata e accompagnata da una breve descrizione, indicando il luogo e il punto da cui è stata scattata. Ai primi tre classificati verranno assegnate tessere di iscrizione ad associazioni ambientaliste e riviste ecologiche.