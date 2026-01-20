È allerta rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria per il ciclone Harry, il cui picco è previsto per oggi, martedì 20 gennaio. La tempesta di vento presenta raffiche superiori ai 110-120/km all’ora, forti piogge e mareggiate lungo le coste esposte, motivo per cui la Protezione civile ha emesso l’allerta rossa nelle tre regioni. Una situazione di emergenza che dovrebbe attenuarsi da mercoledì. Si tratta dell’effetto di un vortice di bassa pressione tra il Canale di Sardegna e le coste della Tunisia, che ha investito in pieno le isole maggiori e la Calabria. Sono attesi accumuli superiori ai 300 millimetri in meno di 48 ore (più di quanto piove in tre mesi) e onde al largo nello Ionio e nel basso Tirreno fino a 8-9 metri, tra i 6 e 7 metri sulle coste della Sardegna orientale e sulla fascia ionica di Sicilia e Calabria. I sindaci dei comuni capoluogo, da Cagliari a Olbia, da Palermo a Catania, da Catanzaro a Reggio Calabria, ma anche in diverse province delle tre regioni, hanno deciso in via precauzionale la chiusura di scuole, università, uffici pubblici, parchi, cimiteri e impianti sportivi. Il video, girato intorno a mezzanotte, mostra la mareggiata ad Aci Castello, in provincia di Catania.