Addio a Commisso, tifosi viola in lutto: “Buon viaggio, presidente”. Un minuto di silenzio su tutti i campi, la Fiorentina giocherà

È morto Rocco Commisso. L’imprenditore italo-statunitense, presidente della Fiorentina dal 2019, è deceduto all’età di 76 anni negli Stati Uniti. Diverse reazioni sono arrivate dal mondo dello sport e non solo, con la FIGC che ha disposto in segno di lutto un minuto di silenzio prima di tutte le gare professionistiche e della Serie A femminile programmate per questa giornata sportiva. La Fiorentina ha comunicato, con una nota ufficiale, di aver deciso per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo presidente di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti. “Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la sua passione più grande e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi”, scrive la società viola. Confermato quindi il match di Serie A contro il Bologna, in programma domenica alle ore 15 al Dall’Ara.

I tifosi della Fiorentina, oltre ai diversi commiati personali, hanno espresso ufficialmente il loro cordoglio attraverso la pagina Facebook dell’Associazione Tifosi Fiorentini, dove si legge: “Partecipi al dolore. Riposa in Pace Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina”. Anche il Centro Coordinamento Viola Club assieme agli iscritti dei viola club associati hanno ricordato l’uomo in un comunicato che recita: “Tutto viaggiava sul sentito dire ma ogni giorno che passava i segnali purtroppo andavano tutti in un’unica direzione. Il calcio in questo momento, i diversi modi di intendere il gioco più bello del mondo, insomma tutto passa in secondo piano. Buon viaggio presidente”.

“Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale” ha commentato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, amico personale del patron viola. “La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina e a tutta la sua famiglia – ha aggiunto – Un’enorme perdita anche per la Fiorentina e per il calcio italiano”.

Diversi club nazionali e internazionali hanno espresso la propria vicinanza, con comunicati e dichiarazioni destinate a crescere nelle prossime ore. Da i New York Cosmos – squadra dove tutt’ora lavora l’ex Fiorentina Giuseppe Rossi e di cui Commisso è stato azionista di maggioranza, oltre che ex club di Pelè – al Palermo, fino al Parma Calcio e al Como, tramite il suo presidente Suwarso. Anche il Real Madrid ha reso omaggio all’uomo, con un comunicato in cui si esprime “un profondo rammarico per la scomparsa di Rocco Commisso. Possa riposare in pace.”

Non mancano le reazioni inoltre di Lazio, Verona e Inter. In casa nerazzurra si è espresso, ai microfoni di Radio FirenzeViola, il presidente Giuseppe Marotta che ha ricordato così l’imprenditore calabrese: “Con Commisso perdiamo una delle ultime figure del presidente mecenate, perdiamo una persona genuina, trasparente che ha fatto della passione un suo cavallo di battaglia, perdiamo una persona di grande valore, stimolo, combattività. Non può che essere un ricordo positivo”. Claudio Lotito, presidente del club biancoceleste, ha dichiarato quanto segue: “Ho sempre apprezzato e stimato Rocco Commisso, rispettandone il ruolo e il lavoro svolto alla guida della Fiorentina. Ha costruito un percorso serio e coerente, dimostrando attaccamento al Club e senso di responsabilità verso il calcio italiano”.