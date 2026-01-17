Il mondo FQ

Sbatte con la minimoto e precipita da 4 metri: grave un 11enne a Napoli

di Redazione Cronaca
L'incidente in un parcheggio a piani di un centro commerciale. Il giovane è ricoverato all'ospedale Santobono, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Stella
Un bambino di 11 anni è in prognosi riservata dopo essere precipitato da un’altezza di 4 metri con la sua piccola moto da cross. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 17 gennaio, a seguito dell’impatto contro un parapetto al secondo piano del parcheggio del centro commerciale La Birreria, a Miano, in provincia di Napoli.

Il ragazzino guidava il suo LEM, piccola moto da cross a scoppio, ed è ora ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Santobono: non si hanno ancora notizie precise sulla gravità delle sue condizioni. A intervenire sul posto i carabinieri della compagnia Stella, che ora indagano sulla dinamica precisa dell’incidente e cercano di stabilire possibili responsabilità esterne.

