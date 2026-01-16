“Voglio dedicarmi a lei, sarà un periodo difficile”: l’annuncio di Van Basten, ha lasciato il suo lavoro in tv

La moglie del campione ex Milan è malata. I due si sono sposati nel 1993 e hanno anche tre figli. "Sarà complicato, ma siamo fiduciosi", ha dichiarato il pallone d'oro olandese

Marco Van Basten lascia almeno per il momento il suo lavoro in tv. L’ex attaccante del Milan – opinionista per Ziggo Sport – si dedicherà interamente alla moglie, alle prese con una malattia. “Voglio dedicarmi completamente alla guarigione di Liesbeth nei prossimi mesi. Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma siamo molto fiduciosi in un esito positivo”, ha dichiarato Van Basten.

L’annuncio dell’interruzione del rapporto di collaborazione con il pallone d’oro olandese è arrivato proprio dall’emittente televisiva: “Marco van Basten non apparirà più su Ziggo Sport per i prossimi mesi. Il canale sportivo lo ha annunciato oggi a nome del popolare analista di calcio ed ex calciatore di punta. Sua moglie Liesbeth è gravemente malata e nei prossimi mesi sarà sottoposta a cure intensive, in parte preventive“.

A commentare la situazione anche Marcel Beerthuizen, direttore di Ziggo Sport: “Siamo profondamente sconvolti da questa notizia. Esprimiamo la nostra solidarietà a Liesbeth, Marco e alle loro famiglie e auguriamo loro tanta forza per il futuro“. Van Basten, 61enne, è ormai da diverso tempo una presenza costante a Ziggo Sport: l’ex attaccante del Milan partecipava sempre al talk Rondo, ma svolgeva spesso anche il ruolo di opinionista nei pre e post partita di match importanti a livello internazionale (sia Champions League che campionati diversi dall’Eredivisie).

I due stanno insieme da tantissimi anni (erano già fidanzati quando Van Basten arrivò al Milan nel 1987) e hanno anche tre figli. Si sposarono nel 1993, con Van Basten che si presentò in stampelle per i problemi alle caviglie che lo hanno costretto a un ritiro prematuro a 30 anni.