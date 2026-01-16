Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 12:20

“Voglio dedicarmi a lei, sarà un periodo difficile”: l’annuncio di Van Basten, ha lasciato il suo lavoro in tv

di Redazione Sport
La moglie del campione ex Milan è malata. I due si sono sposati nel 1993 e hanno anche tre figli. "Sarà complicato, ma siamo fiduciosi", ha dichiarato il pallone d'oro olandese
“Voglio dedicarmi a lei, sarà un periodo difficile”: l’annuncio di Van Basten, ha lasciato il suo lavoro in tv
Icona dei commenti Commenti

Marco Van Basten lascia almeno per il momento il suo lavoro in tv. L’ex attaccante del Milan – opinionista per Ziggo Sport – si dedicherà interamente alla moglie, alle prese con una malattia. “Voglio dedicarmi completamente alla guarigione di Liesbeth nei prossimi mesi. Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma siamo molto fiduciosi in un esito positivo”, ha dichiarato Van Basten.

L’annuncio dell’interruzione del rapporto di collaborazione con il pallone d’oro olandese è arrivato proprio dall’emittente televisiva: “Marco van Basten non apparirà più su Ziggo Sport per i prossimi mesi. Il canale sportivo lo ha annunciato oggi a nome del popolare analista di calcio ed ex calciatore di punta. Sua moglie Liesbeth è gravemente malata e nei prossimi mesi sarà sottoposta a cure intensive, in parte preventive“.

A commentare la situazione anche Marcel Beerthuizen, direttore di Ziggo Sport: “Siamo profondamente sconvolti da questa notizia. Esprimiamo la nostra solidarietà a Liesbeth, Marco e alle loro famiglie e auguriamo loro tanta forza per il futuro“. Van Basten, 61enne, è ormai da diverso tempo una presenza costante a Ziggo Sport: l’ex attaccante del Milan partecipava sempre al talk Rondo, ma svolgeva spesso anche il ruolo di opinionista nei pre e post partita di match importanti a livello internazionale (sia Champions League che campionati diversi dall’Eredivisie).

I due stanno insieme da tantissimi anni (erano già fidanzati quando Van Basten arrivò al Milan nel 1987) e hanno anche tre figli. Si sposarono nel 1993, con Van Basten che si presentò in stampelle per i problemi alle caviglie che lo hanno costretto a un ritiro prematuro a 30 anni.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione