“Oggi sto bene, non sento tanto dolore, ho parlato con il dottore e ha detto che è andato tutto molto bene. Non è stata un’operazione molto pesante”. Marco Van Basten è stato operato alla caviglia destra. L’intervento, effettuato ieri presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa dal medico olandese Niek Van Dijk, specialista di fama mondiale di chirurgia del piede e della caviglia, è stato realizzato per aumentare la mobilità dell’articolazione e trattare il dolore costante derivante da una lunga condizione traumatica pregressa. Il noto calciatore ha sempre sofferto per la fragilità di questa parte del suo corpo, come lui stesso racconta nella sua autobiografia intitolata, appunto, Marco Van Basten. Fragile.

“Ho scelto la Casa di Cura San Rossore di Pisa grazie al prof. Van Dijk, il mio ortopedico di fiducia, che mi ha suggerito questa struttura dove tutto è organizzato molto bene. Ho dovuto rioperarmi perché la caviglia mi faceva molto male. Mi hanno fissato la caviglia nel 1996, poi il Prof. Van Dijk mi ha operato nel 1998 e nel 2010 mi aveva pulito la caviglia dandomi nuove possibilità di movimento. – ha raccontato l’ex calciatore all’Ansa – Io faccio sempre un po’ di sport, lo sport fa bene per la mente e per il fisico però devi stare attento a non esagerare, quando fai troppo sport e chiedi troppo al tuo corpo devi capire fin dove puoi arrivare, perché sennò finisci come me”.

Subito dopo l’intervento il prof. Van Dijk ha dichiarato: “La capacità di movimento delle articolazioni della caviglia e del piede di Marco Van Basten era sempre più limitata e dolorosa. L’intervento si è reso necessario per aumentare il movimento delle articolazioni della caviglia e del piede e per diminuire il dolore. L’artrolisi effettuata nello sportivo ha compreso la rimozione degli speroni e dei frammenti staccati. L’intervento è andato davvero molto bene e il paziente è stato dimesso prima ancora del previsto. Prevedo per Van Basten un recupero completo in sei settimane”.