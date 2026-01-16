Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 14:19

Valanga in Tirolo: trovato il corpo di una persona travolta. Ricerche in corso per escludere altre vittime

di Redazione Cronaca
La slavina è avvenuta il 15 gennaio nei pressi dell'impianto di risalita Pardatschgratbahn. Le piste non sono state interessate
Valanga in Tirolo: trovato il corpo di una persona travolta. Ricerche in corso per escludere altre vittime
Icona dei commenti Commenti

Una persona è morta dopo essere stata travolta da valanga di lastroni nella zona sciistica di Ischgl, nella valle di Paznaun, nel Tirolo austriaco. Lo riferisce l’emittente Orf, spiegando che il corpo della vittima è stato recuperato oggi – venerdì 16 gennaio – dopo la seguito denuncia di scomparsa presentata stamattina alla polizia di Kappl. Nell’ambito di una operazione di ricerca su larga scala, che ha coinvolto la polizia alpina, diverse squadre di soccorso alpino e un’unità cinofila, è stato trovato un bastoncino da sci che sporgeva dalla neve e questo ha poi portato alla localizzazione e al recupero della vittima, la cui identità non è stata rivelata. La valanga si è verificata nella zona della Pardatschgratbahn ma pare che sia caduta lontano dalla pista da sci.

Al momento non è ancora chiaro se altri sportivi siano rimasti coinvolti e le ricerche sul campo sono tuttora in corso. Il pericolo valanghe in zona attualmente è di grado 3 su 5, ma il vento in quota e le basse temperature possono incidere localmente notevolmente sul rischio slavine.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione