Una persona è morta dopo essere stata travolta da valanga di lastroni nella zona sciistica di Ischgl, nella valle di Paznaun, nel Tirolo austriaco. Lo riferisce l’emittente Orf, spiegando che il corpo della vittima è stato recuperato oggi – venerdì 16 gennaio – dopo la seguito denuncia di scomparsa presentata stamattina alla polizia di Kappl. Nell’ambito di una operazione di ricerca su larga scala, che ha coinvolto la polizia alpina, diverse squadre di soccorso alpino e un’unità cinofila, è stato trovato un bastoncino da sci che sporgeva dalla neve e questo ha poi portato alla localizzazione e al recupero della vittima, la cui identità non è stata rivelata. La valanga si è verificata nella zona della Pardatschgratbahn ma pare che sia caduta lontano dalla pista da sci.

Al momento non è ancora chiaro se altri sportivi siano rimasti coinvolti e le ricerche sul campo sono tuttora in corso. Il pericolo valanghe in zona attualmente è di grado 3 su 5, ma il vento in quota e le basse temperature possono incidere localmente notevolmente sul rischio slavine.