Finalmente è arrivata. Tanto bella quanto improvvisa. Giovanni Franzoni ha vinto il SuperG di Wengen, conquistando il suo primo successo in Coppa del Mondo. Sugli storici pendii elvetici, l’ultimo italiano a trionfare era stato Christof Innerhofer nella discesa del 2013, ben tredici anni fa. Un digiuno interrotto dall’exploit di Franzoni, che ora si spera possa diventare l’alba di un nuovo campione dello sci azzurro.

Il 24enne di Manerba del Garda è sceso con il pettorale numero 1, ma nessuno dopo di lui è stato in grado di fare meglio: secondo con 35 centesimi di ritardo l’austriaco Stefan Babinsky, terzo lo svizzero Franjo Von Allmen (vincitore l’anno scorso9 staccato di 37 centesimi. Ottavo Mattia Casse, fuori Dominik Paris e Guglielmo Bosca. Ai piedi del podio il fuoriclasse Marco Odermatt, che a fine gara si è complimentato con Franzoni: “Ho visto la tua discesa, sei il numero 1”.

L’infortunio di Franzoni a Wengen nel 2023

Franzoni non è ancora il numero 1, ma tra le porte di Wengen ha finalmente potuto tirare fuori tutto il suo talento. Sul Lauberhorn il 24enne azzurro era già stato il più veloce nelle due prove dei giorni scorsi. Ha saputo confermarsi anche in gara. Probabilmente un segno nel destino. Il Lauberhorn infatti è la stessa pista dove tre anni fa, nel gennaio 2023, si interrompeva bruscamente l’ascesa di Franzoni tra i big della velocità. Il giovane di Manerba era considerato un predestinato dell’Italsci e veniva da una serie di risultati importanti: due medaglie d’oro e un bronzo ai Mondiali juniores di Panorama 2022, la vittoria della Coppa Europa 2021/22. Aveva vinto un altro oro e un argento ai Mondiali juniores di Bansko. La discesa di Wengen 2023 faceva parte delle tappe di apprendistato in Coppa del mondo.

Invece arrivò un terribile infortunio. L’elicottero che si alzava in cielo portando via Franzoni urlante di dolore: due tendini rotti e un’operazione chirurgica. La risalita è stata complessa, lenta. Fino ai segnali di questa stagione, come il primo podio in val Gardena e la dedica a Matteo Franzoso. Oggi invece è arrivata la consacrazione. L’Italia dello sci può sognare. Intanto già con questa vittoria Franzoni si porta al terzo posto della classifica di superG. L’azzurro ha 218 punti ed è dietro a Odermatt (325) e l’austriaco Vincent Kriechmayr (231).