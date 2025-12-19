Commovente Franzoni: dedica a Franzoso il suo primo podio in Coppa del Mondo nel Super-G della Val Gardena

Giovanni Franzoni ottiene uno straordinario terzo posto nel Super-G della Val Gardena, sulla mitica Saslong, conquistando il primo podio della sua carriera in Coppa del Mondo. Una gara e un gesto commovente, ovvero la dedica all’ex compagno di squadra e amico Matteo Franzoso, sciatore morto a 25 anni a settembre dopo una cadutadurante un allenamento in Cile.

A vincere a sorpresa è stato il ceco Jan Zabystran, sceso col numero 29, davanti allo svizzero Marco Odermatt, che ieri ha vinto la discesa libera. A vestire il ruolo di protagonista è stato però Giovanni Franzoni, ventiquattrenne bresciano di Manerba. Il portacolori delle Fiamme Gialle si è affacciato come sedicesimo al cancelletto di partenza ed è stato autore della miglior gara della sua carriera, tanto veloce da far tremare anche Odermatt, che lo ha preceduto di soli 15 centesimi.

Tagliato il traguardo, Franzoni ha guardato il tempo, ha lanciato i bastoncini esultando verso il pubblico e ha poi mandato un bacio con le dita a indicare il cielo. Franzoni si poi è messo le mani sul casco, piegandosi per lo sforzo e la commozione ricordando Matteo Franzoso. L’atleta azzurro morto il 15 settembre non aveva superato le conseguenze di un trauma cranico e del conseguente edema cerebrale, che si era creato dopo la caduta avvenuta durante un allenamento sulla pista di La Parva, a 50 km dalla capitale cilena.

Primo podio in carriera per Franzoni

Prima di oggi, Franzoni aveva sfiorato il podio nel dicembre del 2024 a Beaver Creek quando arrivò quarto, mentre oggi in Val Gardena ha saputo compiere quel passo che ancora gli mancava. Dopo l’eccellente prova di squadra nella discesa accorciata di giovedì, l’Italia vive un’altra giornata da assoluta protagonista, anche grazie al quarantunenne Christof Innerhofer, incredibilmente sesto al traguardo.

Positiva anche la prova di Mattia Casse, undicesimo a 0″80, mentre Dominik Paris ha vissuto una giornata opaca (25esimo posto) dopo il terzo posto di ieri in discesa. Domani – sabato 20 dicembre – si torna in pista: alle 11:45 il trittico della Val Gardena si completa con la seconda discesa libera, questa volta sul tracciato integrale.