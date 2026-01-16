Maignan tiene in vita il Milan, Allegri avverte: “Il rinnovo è un problema della società. I giocatori da 100 milioni devono stare qui”

A Como i rossoneri vincono 3 a 1 e restano in scia all'Inter: decisivi Rabiot e le parate del portiere. Che però non ha ancora firmato il rinnovo: l'ultimo scoglio sono le commissioni

Il Milan vince 3-1 in rimonta a Como e resta in scia all’Inter capolista. Al Sinigaglia la squadra di Fabregas domina il primo tempo e buona parte della ripresa, ma a tenere in vita Max Allegri e il campionato ci pensano una doppietta di Rabiot – prestazione sontuosa, si è anche procurato il rigore trasformato da Nkunku – e le parate straordinarie di Mike Maignan, fondamentale in almeno 3-4 occasioni. Non è una novità: il portiere francese oggi è un fattore decisivo e ci sono per buona parte i suoi guanti sui 43 punti collezionati fin qui dai rossoneri, che restano a -3 dall’Inter capolista, ancora in piena lotta per lo scudetto.

È vero, sul gol del vantaggio di Kempf c’è anche la complicità di Maignan, che avrebbe potuto uscire. Ma nel resto del primo tempo le sue parate hanno evitato che il Como dilagasse: avrebbe potuto chiudere con almeno due reti di vantaggio. Invece sul finire di frazione è arrivato il rigore che ha riportato la parità. Nella ripresa ci ha pensato Rabiot a segnare forse nelle uniche due situazioni pericolose create dai rossoneri, mentre sempre Maignan ha blindato la porta evitando che il Como raccogliesse quanto meno un pareggio.

Nemmeno Allegri fa mistero del fatto che il suo portiere sia stato decisivo: “Ci ha tenuto in piedi”. Ma in queste ore Maignan è anche motivo di ansie e tensioni: c’è infatti sul tavolo il nodo del rinnovo. Il francese va in scadenza a giugno, teoricamente potrebbe ascoltare offerte di altre società. Nel frattempo il Milan ha messo sul piatto un’offerta da 5 milioni all’anno più bonus. Sembra tutto pronto per le firme, se non fosse per un ultimo scoglio da superare: quello relativo alle commissioni. Trapela fiducia, ma Allegri vuole mettere tutti in guardia: “Il rinnovo è più difficile per Furlani dopo una serata così? È un problema della società – ha sottolineato nel post-partita -. Io sono molto contento, per le grandi squadre servono i grandi giocatori, con un mix di ragazzi. Se ci sono giocatori che costano 100 milioni e giocatori che costano 1, c’è un motivo. Bisogna tenere la gente forte in campo”.

Ci sono le categorie, avrebbe potuto dire lo stesso Allegri. Che ha poi ribadito: “È giusto che il Milan abbia dei grandi giocatori. Mike è uno dei tre portieri più forti al mondo“. Ai microfoni di Dazn è intervenuto anche lo stesso Maignan, in compagnia di Rabiot. I due francesi hanno analizzato la partita e scherzato insieme. Alla domanda sul rinnovo del portiere, ha risposto il centrocampista: “Ha tanta voglia!“. Di restare il Milan, s’intende. Se lo augurano Allegri, i giocatori e tutto il mondo rossonero. La rinascita di questa stagione e il futuro passano dai guantoni di Maignan.