“Non si tratta di battere un avversario, ma di sentirsi a proprio agio in ogni situazione”: Sinner spiega le sue sensazioni prima degli Australian Open

Jannik Sinner vince l’ultimo test prima degli Australian Open 2026. Il tennista azzurro ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime nel match d’allenamento disputato su una Rod Laver tutta esaurita: l’azzurro ha vinto al terzo set (un super tie-break) col punteggio finale di 6-4, 4-6, 10-4. Da ora non è più tempo di scherzare: lunedì il numero 2 al mondo giocherà il primo match ufficiale della nuova stagione, il primo turno di Melbourne contro il francese Gaston. “Sono contento di ripartire dall’Australian Open che è un torneo speciale per me”, ha sottolineato Sinner a SuperTennis in occasione del Media Day. Due volte campione in carica, l’azzurro potrebbe diventare il quarto giocatore della storia a trionfare per tre anni di fila nella storia del torneo in singolare maschile dopo Jack Crawford (1931-33), Roy Emerson (1963-67) e Novak Djokovic (2011-13, 2019-21).

Le sensazioni di Sinner sembrano le migliori possibili. Ha potuto prendersi un periodo di stacco: “La cosa più bella è stata trascorrere il Natale a casa, e il Capodanno con i miei amici Antonio Giovinazzi, Giulio Ciccone e le loro famiglie. E’ stata proprio una bellissima serata”. E ora si sente pronto per il debutto, come ha spiegato dopo il match contro Auger-Aliassime: “Non poteva andare meglio di così, è la miglior preparazione possibile. E’ stata una buona giornata, ho avuto dei buoni feedback sulle cose su cui abbiamo lavorato e adesso vedremo quel che accadrà durante il torneo”.

Condizione e colpi non sembrano quindi destare alcuna preoccupazione in vista del suo esordio. Anzi, Sinner vuole raccogliere i frutti del lavoro svolto in inverno, come ha spiegato in conferenza stampa al Melbourne Park: “Il mio obiettivo è diventare un giocatore un po’ più imprevedibile, perché penso che sia questo che devo fare: cercare di diventare un tennista migliore. Abbiamo lavorato molto per riuscire a passare a rete. I piccoli dettagli fanno la differenza”. Dopo la sconfitta in quattro set contro Alcaraz nella finale degli US Open dell’anno scorso, l’italiano ha puntato il mirino sul suo repertorio, con l’obiettivo di ampliare il ventaglio di soluzioni a sua disposizione.

Ma le modifiche apportate da Sinner non servono solo a migliorare la sua capacità di competere contro Alcaraz: “L’obiettivo è migliorarsi come tennista. Non si tratta di battere un avversario, ma di sentirsi a proprio agio in ogni situazione. È quello che abbiamo cercato di fare nella off–season“, ha sottolineato l’altoatesino. Che però ha sottolineato anche il tempo dedicato a migliorare la sua forma fisica, sapendo fin troppo bene che le partite al meglio dei cinque set possono essere decisive: “Abbiamo lavorato molto a livello fisico: la parte fisica ora è molto, molto importante perché le partite possono essere molto lunghe ma anche molto intense“, ha detto. “Il tennis attuale è molto veloce, quindi devi essere al massimo livello fisico il più a lungo possibile. La stagione è molto lunga, quindi bisogna gestire il proprio corpo nel miglior modo possibile”, ha concluso Sinner.