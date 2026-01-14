Trentini è libero, ma c’è un italiano prigioniero in Turchia da un anno: Roma non autorizza l’estradizione

C’è un solo italiano negli 82 centri per migranti irregolari in Turchia finanziati anche dall’Italia. Solo che la stessa Italia che oggi festeggia la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò se l’è dimenticato lì, tra centomila profughi e richiedenti asilo, da oltre un anno. Anche se lui pur di tornare è disposto a pagarsi il viaggio da solo. Si chiama Luciano Camporesi e non è un prigioniero qualsiasi. È accusato di traffico internazionale di stupefacenti su larga scala: 300 chili di hashish e 100 chili di “super polline”, affari da milioni di euro, una nave privata di 55 metri battente bandiera panamense e un equipaggio dedicato ai traffici transoceanici. Lo Stato italiano gli ha dato la caccia per anni.

Era latitante dal 2018 finché il 15 giugno 2022 viene arrestato ad Antalya dalle autorità turche per aver presentato un documento falso al momento del fermo internazionale chiesto dall’Italia. Il 3 febbraio 2022 il Tribunale di Locri lo ha condannato in contumacia a 22 anni e 8 mesi per traffico internazionale di droga con metodo mafioso, in collegamento con la cosca Pelle di San Luca.

Nel consuntivo 2022 della Polizia Criminale figurava tra i “latitanti di massima pericolosità” catturati nel progetto “I-CAN”, insieme a Rocco Morabito. Comunicati, enfasi istituzionale. Funziona tutto, ma fino al comunicato stampa. Da allora non se ne sa più nulla, fino a oggi. Camporesi nel frattempo ha scontato un anno e mezzo di carcere di massima sicurezza ad Ankara per la condanna comminata dal tribunale turco per documenti illegali. Il 3 giugno 2024 l’avvocato Gioacchino Genchi comunica alle autorità italiane che il suo assistito ha espiato la pena locale e che vuole costituirsi spontaneamente per scontare anche quella italiana.

Il 5 dicembre 2024 le autorità turche formalizzano il consenso all’estradizione. Manca solo il “sì” dell’Italia. Che però non arriva. Il 20 novembre 2025 Camporesi per lo Stato turco è ormai libero, ma in “confinamento amministrativo” e viene trasferito in un centro per migranti irregolari in attesa di istruzioni delle autorità italiane. Il margine tra carcere e libertà per lui diventa sottilissimo. Raggiunto telefonicamente dal Fatto, racconta che quando ha rifiutato di andare in un Paese terzo, è stato “punitivamente” trasferito dal centro immigrati di Antalya a quello di Ankara: “Mi hanno impacchettato… mani, piedi e gambe”. Quando ha ceduto dicendo “mandatemi dove volete”, le autorità hanno ricominciato a prendere tempo.

All’inizio aveva attribuito tutto a un intoppo burocratico. Col tempo, però, i responsabili del centro gli hanno lasciato intendere altro: non è per una svista se da oltre 14 mesi resta lì, ma perché il suo nome circola come merce di scambio in trattative incrociate con l’Italia su detenuti turchi bloccate da mesi. Il suo legale ha rinnovato ancora il 27 novembre scorso la richiesta formale ma le autorità turche attendono sempre istruzioni da Roma. Così Camporesi rimane ad oggi l’unico italiano recluso in una delle 82 strutture per migranti finanziate dall’Unione Europea, pagate anche dalla collettività italiana. Circondato da 1000 persone, afghani, somali, iracheni. “Una scimmia bianca in mezzo a loro”, dice.

Descrive le condizioni attuali peggiori ancora del carcere. “Stavo meglio in prigione. Ho un’infezione renale che non avevo mai avuto”. Chiama la moglie e i figli con un telefono del centro (non può ricevere). Ogni giorno che passa lo espone sempre di più al rischio che se lo rilasciano o lo espellono dal centro migranti turco lui finisca in uno stato legale inesistente per la Turchia. Ma all’Italia non interessa. E pensare che durante la latitanza, una decina di Forze dell’Ordine si presentarono a casa del padre ottantottenne con le pistole in pugno, cercavano lui. Oggi che lui chiede di tornare, Roma non spende neanche il tempo di fare un fax o mandare una pec. Abbiamo chiesto informazioni sul suo caso ai ministeri della Giustizia e degli Esteri, al momento senza risposte.

Il procedimento d’appello a Reggio Calabria nel frattempo rimane sospeso. L’ex latitante bloccato in Turchia perde anche il diritto di partecipare al suo processo di appello e di potersi difendersi; lo Stato quello di confermare o rivedere la sua condanna. La surreale storia di Camporesi è un po’ questo, il timbro della disfunzione di uno Stato che cattura per i riflettori ma non sa finire quello che inizia e anzi facilmente lo dimentica. È il controcanto a un governo che festeggia i liberati dal Venezuela grazie a Trump, che si è mosso con l’aereo di Stato italiano per riportare a casa in tutta corsa il generale al-Masri violando il diritto internazionale ma che, in questo caso, non riesce a emettere un foglio di carta per un cittadino italiano che – seppur colpevole – chiede solo di tornare in Italia. E che, a differenza del generale libico, è disposto a pagarsi da solo il biglietto del volo di linea per tornare a casa per scontare i suoi debiti con la giustizia.