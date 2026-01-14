“Essere tedoforo durante il viaggio della Fiamma verso Milano per Milano Cortina 2026 è stato un grande onore e un’emozione intensa”. Così Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, a margine della sua frazione come tedoforo nella tappa Borgomanero–Varese del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano–Cortina.

Allegri era stato annunciato tra i tedofori una settimana fa e oggi – alla vigilia della sfida tra Milan e Como – ha “sfilato” nella tappa tra Borgomanero e Varese. “La fiamma olimpica incarna valori fondamentali come impegno, rispetto, sacrificio e spirito di squadra, gli stessi che lo sport trasmette ogni giorno unendo persone e popoli. Portare la torcia ha rappresentato un momento di profondo significato umano e sportivo, simbolo di unione e continuità”.

La questione tedofori ha generato diverse polemiche, diventando anche un caso politico negli ultimi giorni. “Fare il tedoforo è stata una bellissima esperienza, soprattutto c’era un sacco di gente. Lo sport è una cosa meravigliosa, all’interno ci sono regole e disciplina, è importante per educare i ragazzi. A me piace molto sciare, ogni tanto quando posso vado piano ma mi diverto un sacco”, ha dichiarato Allegri in conferenza stampa poche ore dopo.

Prima di passare alle domande tecniche e sul match che si giocherà a Como nella giornata di giovedì 15 gennaio, Allegri ha voluto fare un in bocca al lupo a chi parteciperà alle Olimpiadi, svelando anche qualche aneddoto sul suo passato. “Innanzitutto in bocca al lupo a Brignone e tutti gli atleti che partecipano alle Olimpiadi. Io mi ricordo Tomba, si fermavano le scuole per veder sciare Tomba. In Italia viviamo di eccellenze e su quello bisogna lavorare, sono contento soprattutto perché è un evento sportivo mondiale che porterà in Italia tante persone di Paesi diversi”, ha poi concluso Massimiliano Allegri Allegri.