Allenamenti, lunghi viaggi, trasferte dure e match spesso a distanza di meno di 24 ore l’uno dall’altro. Sarà per la vita frenetica, sarà perché forse preferisce impiegare diversamente il tempo libero, ma pare che Camilo Ugo Carabelli non abbia nemmeno un momento per andare da un parrucchiere a tagliare i capelli. E quanto messo in scena dal tennista argentino all’Atp 250 di Auckland ha davvero dell’incredibile. L’attuale numero 47 del ranking Atp – durante il match contro Alejandro Tabilo – ha deciso di tagliarsi i capelli durante i 90 secondi di stop durante il cambio campo.

Sul punteggio di 3-2 nel primo set in favore di Tabilo, Ugo Carabelli ha tirato fuori un paio di forbici dal proprio borsone e ha iniziato a tagliarsi i capelli direttamente in panchina. Prima una punta, poi una sistemata con le mani e poi ancora altre punte. Finiti i 90 secondi, ha rimesso in borsa le forbici, si è alzato e ha ripreso a giocare come se nulla fosse accaduto. Un momento che ricorda anche quanto fatto da Mauro German Camoranesi – ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana – a Berlino nel 2006 dopo il trionfo dell’Italia ai Mondiali contro la Francia.

Ma in quel caso era una scommessa tra il calciatore e Massimo Oddo, che si improvvisò parrucchiere, e soprattutto una scena vista dopo uno storico successo. Ugo Carabelli invece lo ha fatto durante un semplice cambio campo di un secondo turno di un torneo 250. Match che peraltro ha poi perso in due set: 6-4, 6-2. Siamo ancora a metà gennaio 2026, ma forse abbiamo già il momento più iconico e bizzarro dell’anno nel tennis.