Ultimo aggiornamento: 9:11

Tensione a Torino per l’arrivo del tedoforo di Milano-Cortina, protesta contro Israele: “Fuori dalle Olimpiadi” – Video

di Local Team per Il Fatto
Manifestanti con bandiere palestinesi e striscioni contro Israele all'arrivo della fiamma olimpica in piazza Castello
In piazza Castello a Torino, dove si è concluso ieri il percorso piemontese della torcia dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026, si sono radunati gruppi di manifestanti. Su uno striscione e su alcuni cartelli si legge: “Fuori Israele dalle Olimpiadi”, su altri: “Complice di genocidio”, “No sport Washing”, “Show Israel the Red Card”, “Il genocidio non è una specialità olimpica”, “Israele viola la tregua olimpica” ed erano presenti bandiere della Palestina. Altri manifestanti espongono la bandiera del Venezuela, con la scritta: “Maduro libero”.
I manifestanti hanno sfilato tra le persone in piazza per l’arrivo della Fiamma.

