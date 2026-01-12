Medvedev vince a Brisbane e poi scherza sui social: “Cara Atp, puoi aggiungere altre città? Le sto finendo”

“Cara Atp, puoi aggiungere altre città? Le sto finendo“, con tre punti di sospensione e due emoji: una sorridente e un occhiolino. Così Daniil Medvedev su X poche ore dopo la vittoria dell’Atp 250 di Brisbane, in Australia. Il tennista russo ha battuto agevolmente Brandon Nakashima (6-2, 7-6 in un’ora e mezza circa) e ha conquistato il suo 22esimo trofeo Atp. La particolarità del palmarés di Medvedev – e da qui il significato del tweet – è che lo ha fatto vincendo in 22 città diverse.

Slam, Atp Finals, Masters 1000, Atp 500, Atp 250: Medvedev ha vinto di tutto in carriera e in tutto il mondo. Una lista lunghissima: da metropoli europee ad altre internazionali, fino a paesi più piccoli e meno noti. A guardare l’elenco dei tornei e delle città in cui Medvedev ha trionfato balza all’occhio l’assenza di altre città note come Madrid e Barcellona per citarne due, dove si gioca su terra rossa. Non proprio la sua superficie preferita. Medvedev ha infatti vinto un solo torneo su terra: gli Internazionali a Roma nel 2023.

In Australia ha vinto a Sidney il suo primo torneo, a Brisbane l’ultimo. Manca Melbourne, dove si giocano gli Australian Open tra qualche giorno: e chissà che tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz – che oggi sembrano nettamente più forti rispetto agli altri – non possa far lui da terzo incomodo. D’altronde il suo unico slam vinto è su cemento a New York (Us Open) nel 2021, prima dell’exploit dei due che stanno dominando la scena mondiale. Questa la lista di tutte le città in cui Medvedev ha vinto un trofeo: