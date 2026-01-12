Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 9:49

Medvedev vince a Brisbane e poi scherza sui social: “Cara Atp, puoi aggiungere altre città? Le sto finendo”

di Redazione Sport
L'atleta russo ha conquistato il suo 22esimo torneo in 22 città differenti. Manca Melbourne, dove aspira a essere il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz
Medvedev vince a Brisbane e poi scherza sui social: “Cara Atp, puoi aggiungere altre città? Le sto finendo”
Icona dei commenti Commenti

Cara Atp, puoi aggiungere altre città? Le sto finendo“, con tre punti di sospensione e due emoji: una sorridente e un occhiolino. Così Daniil Medvedev su X poche ore dopo la vittoria dell’Atp 250 di Brisbane, in Australia. Il tennista russo ha battuto agevolmente Brandon Nakashima (6-2, 7-6 in un’ora e mezza circa) e ha conquistato il suo 22esimo trofeo Atp. La particolarità del palmarés di Medvedev – e da qui il significato del tweet – è che lo ha fatto vincendo in 22 città diverse.

Slam, Atp Finals, Masters 1000, Atp 500, Atp 250: Medvedev ha vinto di tutto in carriera e in tutto il mondo. Una lista lunghissima: da metropoli europee ad altre internazionali, fino a paesi più piccoli e meno noti. A guardare l’elenco dei tornei e delle città in cui Medvedev ha trionfato balza all’occhio l’assenza di altre città note come Madrid e Barcellona per citarne due, dove si gioca su terra rossa. Non proprio la sua superficie preferita. Medvedev ha infatti vinto un solo torneo su terra: gli Internazionali a Roma nel 2023.

In Australia ha vinto a Sidney il suo primo torneo, a Brisbane l’ultimo. Manca Melbourne, dove si giocano gli Australian Open tra qualche giorno: e chissà che tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz – che oggi sembrano nettamente più forti rispetto agli altri – non possa far lui da terzo incomodo. D’altronde il suo unico slam vinto è su cemento a New York (Us Open) nel 2021, prima dell’exploit dei due che stanno dominando la scena mondiale. Questa la lista di tutte le città in cui Medvedev ha vinto un trofeo:

  • Sydney (Atp 250)
  • Winston-Salem (Atp 250)
  • Tokyo (Atp 500)
  • Sofia (Atp 250)
  • Cincinnati (Masters 1000)
  • San Pietroburgo (Atp 250)
  • Shanghai (Masters 1000)
  • Parigi (Masters 1000)
  • Londra (Atp Finals)
  • Marsiglia (Atp 250)
  • Calvià (Atp 250)
  • Toronto (Masters 1000)
  • New York (Us Open, slam)
  • Los Cabos (Atp 250)
  • Vienna (Atp 500)
  • Rotterdam (Atp 500)
  • Doha (Atp 250)
  • Dubai (Atp 500)
  • Miami (Masters 1000)
  • Roma (Masters 1000)
  • Almaty (Atp 250)
  • Brisbane (Atp 250)

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione