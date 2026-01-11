Il mondo FQ

di Redazione Sport
Il trionfo di Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Martina Batini. Il prossimo appuntamento sarà il 7 febbraio a Torino con il primo Grand Prix di fioretto dell'anno
L’Italia è imbattibile nel fioretto femminile: terza vittoria consecutiva in tre gare in Coppa del Mondo
L’Italia del fioretto femminile vince il terzo oro consecutivo in altrettante gare a squadre disputate in questo straordinario inizio di stagione in Coppa del Mondo. Anche a Hong Kong suona l’Inno di Mameli per il trionfo firmato dal quartetto composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Martina Batini. Il team azzurro ha messo il punto esclamativo in finale contro la Francia, battuta con un netto 45-22, in un match che ha chiuso in bellezza una domenica in cui le fiorettiste italiane hanno dato prova di forza e compattezza.

Ammessa per diritto di ranking agli ottavi di finale, l’Italia ha superato nel primo assalto di giornata per 45-23 le russe dell’AIN (la formula usata per gli atleti cosiddetti “neutrali”, cioè senza bandiera). Nei quarti è stata battaglia fino all’ultima frazione contro l’Ungheria: le azzurre si sono imposte di rimonta, con il risultato di 4542, e da lì hanno preso il volo verso l’oro. In semifinale, infatti, non c’è stato scampo per il Canada, superato con il punteggio di 4532, e ancor più netta è stata la vittoria nell’ultimo atto contro le francesi (45-22) che ha regalato alle fiorettiste italiane il terzo oro stagionale in tre gare a squadre, dopo quelli di Palma de Maiorca e Busan.

Per le ragazze del CT Simone Vanni, guidate a Hong Kong dai maestri di staff Fabio Galli, Alessandro Puccini e Luca Simoncelli, un successo che dà ancor più carica ed entusiasmo in vista dell’appuntamento “in casa” previsto il prossimo 7 febbraio a Torino, dov’è in programma il primo Grand Prix di fioretto del 2026. Il “Trofeo Inalpi”, infatti, sarà ancora una volta tappa d’élite del circuito internazionale, con in pedana soltanto gare individuali -sia per le donne che per gli uomini- a punteggio maggiorato. E l’Italia, davanti al proprio pubblico, aspira come sempre a recitare un ruolo da protagonista.

