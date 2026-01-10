Sono ormai passati due giorni dal rigore sbagliato da Stanciu in Milan-Genoa al 99esimo, ma è un episodio che continua a far discutere, soprattutto per quanto fatto da Pavlovic pochi attimi prima del tiro dal dischetto. Il difensore serbo del Milan ha scavato una buca con il piede cercando di rovinare il punto di battuta, quattro volte col piede sinistro e due col destro. Un dettaglio che non è passato inosservato, tant’è che successivamente è stato ammonito per comportamento non regolamentare.

Stanciu ha calciato altissimo il rigore e il match è terminato per 1-1, con il Genoa che ha sprecato la possibilità di fare bottino pieno a San Siro. A stupire è stato anche il comportamento dei giocatori del Genoa, che nonostante abbiano visto Pavlovic “rovinare” il dischetto, siano rimasti lì fermi a guardarlo.

“L’arbitro doveva fare di più, levare i giocatori di mezzo”, ha dichiarato Daniele De Rossi nella conferenza stampa prima della sfida tra Genoa e Cagliari. “Non si può tirare un rigore 3 minuti e 50 secondi dopo il fischio e la conferma del Var che è arrivata subito. Un giocatore del Milan mi ha detto ‘io voglio vincere‘, lo posso capire e t’attacchi a tutto. Ma da quella maglia, dallo spessore di quella maglia ci si aspetterebbero altri comportamenti“, ha spiegato De Rossi che ha poi concluso: “In quel momento c’era un po’ di Far West ma noi non siamo gli scemi del villaggio, ci dovevamo far rispettare con più veemenza”.

A distanza di poche ore, sull’episodio che ha poi fatto il giro del web si è espresso anche Massimiliano Allegri: “Pavlovic? Ne succedono tanti di episodi nel calcio, è anche il suo bello. Certe cose, se le guardi a distanza nel tempo, fanno anche sorridere”, ha spiegato il tecnico rossonero.