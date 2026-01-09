Il difensore serbo ha "maltrattato" il punto da dove il centrocampista genoano ha calciato dagli undici metri: come Maspero nel derby tra Torino e Juventus nel 2000

Il Milan ha evitato la sconfitta contro il Genoa anche grazie a Strahinja Pavlovic. E non perché abbia segnato un gol decisivo o perché abbia salvato un gol sulla linea. In un video ripreso dalla curva si nota un dettaglio che potrebbe aver influito nell’errore dal dischetto di Stanciu durante Milan-Genoa, match terminato 1-1 con l’errore del calciatore genoano su rigore al 99esimo.

Sul finire del match, prima che il giocatore del Genoa andasse a calciare il tiro dagli undici metri, Pavlovic ha scavato una buca con il piede cercando di rovinare il punto di battuta, quattro volte col piede sinistro e due col destro. Giusto per essere sicuri. Un dettaglio che non è passato sicuramente inosservato, tant’è che Pavlovic è stato ammonito per comportamento non regolamentare. Stupisce il fatto che lo stesso Stanciu abbia visto tutto con il pallone il mano e non abbia detto nulla, così come altri suoi compagni. E alla fine Pavlovic ha avuto ragione: rigore calciato alle stelle e match terminato in parità.

L’episodio di Milan-Genoa ha ricordato un famosissimo precedente, con lo stesso esito. Nel 2000, nel derby tra Torino e Juventus, Maspero fece una buca sul dischetto prima di un rigore calciato da Salas, calciando ripetutamente sul terreno per renderlo insidioso e mettere in difficoltà l’attaccante della Juve. Il cileno sbagliò il rigore e il derby finì 3-3 dopo un’incredibile rimonta del Torino. Un episodio entrato nella storia, emulato da Pavlovic. Ancora una volta con lo stesso risultato.