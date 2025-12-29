“Quando gli ho offerto un posto nel team, abbiamo parlato di cosa pensava che mancasse. Ero d’accordo su tutto”: Musetti presenta il nuovo coach

“Ho sentito la necessità di avere qualcosa in più e vedere cosa altri possano portare a noi. Può portare più suggerimenti, più esperienza nel mio team”. Lorenzo Musetti presenta José Perlas. Il tennista carrarino – che ha chiuso l’anno da numero 8 nel ranking Atp – ha infatti inserito nel suo team l’ex coach di Ferrero, Tipsarevic e Fognini. Una figura che non sostituisce Simone Tartarini – che rimane comunque l’allenatore di Musetti – ma complementare. I due lavoreranno insieme per consentire a Musetti di fare degli step in più e provare a puntare al massimo: ovvero colmare il gap con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

“Stiamo lavorando duramente per iniziare bene specialmente in Australia. Perché quando parlo di Simone (Tartarini, ndr.) parlo di “noi”, la relazione che abbiamo è al di là di quella tennistica. Penso che avere una figura come Perlas è qualcosa che volevo ma non avevo il coraggio e la necessità che ho sentito quest’anno per fare il passo avanti per chiudere il gap con i due leader del nostro Tour”, ha spiegato Musetti nel corso del podcast su Youtube di Gill Gross. “Non è garantito, ma ci sto provando per lavorare in ogni dettaglio fisico, mentale, alimentare, tutto per migliorare anche l’1% del mio gioco, del mio corpo. Sto provando duramente a chiudere quel gap“, ha dichiarato il carrarino.

Il numero 8 al mondo ha poi parlato della proposta di lavoro iniziale di Perlas e il lavoro che sta svolgendo nell’off-season: “Quando gli ho offerto un posto nel team, abbiamo parlato di cosa vedeva, di cosa pensava che mancasse. Ero d’accordo su tutto, così come Simone lo era. Essere molto aggressivo, lavorare duramente su ogni parte del tennis, anche off-court: cercare di recuperare meglio, trascorrere tempo con la famiglia, mangiare bene, dormire bene. Era un quadro completo che davvero mi piaceva e il suo lavoro sul campo e la sua collaborazione con Simone sta andando bene, quindi sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare ad Hong Kong, che sarà il mio primo torneo il prossimo anno“.

Intanto Musetti sta lavorando duramente in vista della stagione 2026, che lo vedrà esordire appunto all’ATP 250 di Hong Kong, torneo che andrà in scena dal 5 all’11 gennaio. L’obiettivo del carrarino è quello di migliorarsi dopo un ottimo 2025 e tornare a vincere un torneo: l’ultimo successo Atp di Musetti risale infatti all’ottobre 2022. Per farlo, Musetti dovrà avvicinarsi ad Alcaraz e Sinner, contro cui nel 2025 ha sempre perso.

“Con Carlos ho giocato più volte, con Jannik ho giocato solo una volta a New York ed è stata una sconfitta difficile perché non potevo esprimermi totalmente – ha detto Musetti -. Volevo avere una sorta di rivincita o la chance di giocare contro di lui per capire cosa potevo fare meglio, ma non ho avuto altre possibilità. Con Carlos ho giocato un gran tennis, specialmente sulla terra ed in alcune partite stavo avanti un set a zero, ma naturalmente per mantenere il suo livello sono finito per infortunarmi“. Ecco quindi che torna l’esigenza di migliorare soprattutto dal punto di vista atletico: “Per chiudere il gap con loro devo lavorare davvero duramente sul fisico, cosa che sto facendo”.

Infine, Musetti ha discusso dei cambiamenti tecnici apportati soprattutto al servizio, elemento più importante della sua notevole crescita in questi mesi e che gli consente di essere più solido nei suoi turni di battuta e di comandare gli scambi: “Non ho cambiato nessun movimento, sono rimasto con ciò che avevate visto dallo US Open fino alla fine dell’anno e questa è qualcosa che mi ha dato molta fiducia sui campi veloci ed è qualcosa a cui stiamo lavorando per essere più continui, forti e precisi. Penso che sia molto importante per me e per il mio gioco se voglio essere più aggressivo iniziando dai primi colpi: servizio, risposta e i colpi dopo il servizio. Questo è il mio obiettivo principale sul lato tecnico. Siamo tutti d’accordo“.