I due hanno litigato durante la semifinale di Supercoppa di Spagna vinta dal Real per 1-2. Xabi Alonso: "Non è sportivo ciò che gli ha detto"

Real Madrid–Atletico Madrid non è e non sarà mai una partita come tutte le altre. Qualora servisse una conferma, è arrivata da Diego Simeone – allenatore dell’Atletico – e Vinicius jr, esterno dei Blancos. Nel corso della semifinale di Supercoppa di Spagna – finita 1-2 per il Real Madrid con gol di Valverde e Rodrygo, Sorloth per l’Atletico – a prendersi la scena è stata la discussione tra Simeone e Vinicius, cominciata nel primo tempo.

Durante un’azione vicino alla linea laterale, Vinicius si trovava a due passi dalla panchina di Simeone. Secondo la ricostruzione di diversi media spagnoli, il tecnico argentino si è avvicinato e – secondo quanto riportato dai bordocampisti – ha rivolto delle parole significative all’attaccante dei Blancos. “Florentino Perez ti manderà via, ricorda ciò che ti dico”, ha esclamato Simeone mentre Vinicius chiedeva un intervento arbitrale a suo favore per un episodio di campo.

Vinicius si è girato e ha incrociato lo sguardo di Simeone in maniera non proprio amichevole, prima di riprendere nuovamente a giocare. Gli animi sono tornati a scaldarsi all’81esimo, quando Vinicius è stato sostituito da Xabi Alonso: Simeone si è avvicinato e gli ha detto altro, chiedendogli di ascoltare la reazione del pubblico (che intanto lo stava fischiando). “Ascolta“, ha detto l’argentino, scatenando la reazione di Vinicius.

A quel punto la situazione davanti alle due panchine stava per degenerare e il tutto si è concluso con una doppia ammonizione: il direttore di gara ha estratto il cartellino giallo sia nei confronti del tecnico dell’Atletico Madrid, che per l’attaccante brasiliano del Real. Discussione che si è protratta anche nel post gara, con Vinicius jr che ha commentato un post di Fabrizio Romano con un significativo: “Has perdido otra eliminatorias“. “Ha perso un’altra volta in una gara a eliminazione diretta”.

Una provocazione al tecnico argentino, che in conferenza stampa però ha glissato sull’argomento: “Non ricordo cosa io gli abbia detto, ho la memoria corta”. Parole che non sono piaciute invece a Xabi Alonso, che ha dichiarato: “Prima di tutto, cerco di essere rispettoso dei giocatori avversari, e di solito non parlo con loro. Quando ho letto e sentito quello che gli ha detto, mi è piaciuto ancora di meno. Quello che ha detto non è stato esattamente sportivo, e per me non tutto è accettabile. Bisogna rispettare l’avversario, e tutto ciò che accade in campo ha i suoi limiti”, ha spiegato il tecnico madrileno.