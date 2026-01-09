Il mondo FQ

Separazione delle carriere – il confine sottile tra controllo e potere. La diretta con Gomez, Mascali e Morosini

Alla vigilia di uno dei referendum più decisivi degli ultimi trent’anni, la giustizia torna al centro dello scontro politico. Confermare o bocciare la riforma costituzionale Meloni-Nordio? La posta in gioco va ben oltre la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Alle 16 la diretta con Peter Gomez, Antonella Mascali e Piergiorgio Morosini

