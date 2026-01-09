“Non lo dico per superstizione, ci sono due squadre che sono nettamente più forti delle altre e sono le favorite: sono Inter e Napoli. Punto. Poi ognuno può raccontare quello che vuole, anche che Cristo è morto nel sonno”. Senza giri di parole e senza peli sulla lingua. Così Massimiliano Allegri a Sky Sport dopo il pareggio del Milan contro il Genoa per 1-1. Il club rossonero è andato sotto con il gol dell’ex Colombo, poi l’ha ripresa al 92esimo con Rafael Leao e ha rischiato di perderla al 95esimo, quando Stanciu ha calciato alle stelle il rigore decisivo.

“È un punto guadagnato perché loro hanno sbagliato un rigore al 95esimo, la cosa positiva è che abbiamo tirato molto in porta, ma siamo stati imprecisi e frettolosi, bastava o sbloccarla oppure attendere il secondo tempo perché il Genoa ha corso molto e sarebbe calato un po’”, ha spiegato Allegri nel post gara. Tra le cose che non sono piaciute ad Allegri del suo Milan c’è la frenesia per cercare il gol.

“È una questione di maturità. Quando venivo a giocare a San Siro con le piccole facevo delle belle partite per 60 minuti, poi c’era il Milan più forte di sempre che dal 60esimo iniziava a giocare e ti faceva tre gol, questa è una cosa che l’Inter ha“, ha ribadito Allegri in riferimento al rigore subito al 95esimo: “Se fai gol al 92esimo, hai ancora 3 minuti e mezzo per fare gol e quindi circa sei azioni, non puoi prendere quel rigore per un contropiede“.

Un pareggio che consente all’Inter di allungare a +3, a 42 punti, con il Milan fermo a 39 punti e il Napoli a quota 38. La formazione di Chivu ha guadagnato 2 punti sui rossoneri e due sulla squadra di Antonio Conte in una giornata sulla carta favorevole alle due inseguitrici. E domenica ci sarà lo scontro diretto tra Inter e Napoli, mentre il Milan sarà ospite di una Fiorentina in ripresa dopo i due risultati utili consecutivi.