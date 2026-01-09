“Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo, sono appena stato operato. Fate un controllo in più”: l’appello di Gianluca Galassi

Il pallavolista azzurro, centrale di Piacenza e due volte campione del mondo, ha annunciato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico: "La prevenzione è fondamentale"

“La prevenzione è fondamentale”. L’appello arriva da Gianluca Galassi, centrale della nazionale di pallavolo e della Gas Sales Bluenergy Piacenza, che oggi ha annunciato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore al testicolo. Il 28enne trentino, due volte campione del mondo con la maglia azzurra, proprio pochi mesi fa è stato protagonista con l’Italia del trionfo nelle Filippine.

“Ciao a tutti, c’è una cosa che dovete sapere e voglio che la sappiate direttamente da me. Prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e la Società per la grande riservatezza che hanno avuto in questo mese”, esordisce Galassi nel suo messaggio. Poi spiega: “Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo e sono stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ora dovrò affrontare analisi e controlli per capire quali saranno i tempi di recupero. Ovviamente spero siano i più brevi possibili, per poter tornare presto a fare ciò che amo: giocare a pallavolo“.

Poi il pallavolista lancia un appello: ” Per fortuna tutto è stato preso in tempo, grazie alla prevenzione e ai controlli. Per questo voglio consigliarla soprattutto a voi maschietti. Se anche solo uno di voi, dopo questo messaggio, deciderà di fare un controllo in più, per me varrà più di una vittoria sul campo”. Infine Galassi conclude: “Affronterò questo periodo di convalescenza a casa, con Laura, Rey e Leonardo, che sono una fonte di amore inesauribile. Vi prometto che tornerò il prima possibile sui campi“.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza ha comunicato in una nota che “l’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita presso l’IEO di Milano dal Dottor Gennaro Musi. Lo staff medico della Società biancorossa seguirà con attenzione il decorso post-operatorio di Gianluca Galassi, monitorando quotidianamente la situazione e valutando i suoi tempi di recupero“.