L’Inter passa a Parma e allunga in vetta: per lo “scudetto” d’inverno è duello col Milan | La nuova classifica di Serie A

Lo “scudetto” d’inverno è un affare tutto meneghino. Nella serata in cui il Napoli frena al Maradona contro il Verona, recuperando comunque nella ripresa lo svantaggio iniziale di due reti, l’Inter conferma di essere la squadra più solida e in forma del periodo infilando la sesta vittoria consecutiva con il successo draccolto a Parma tra la nebbia. Un 2-0 con un gol per tempo che consente alla squadra di Chivu di allungare in vetta alla classifica, in attesa del Milan impegnato questa sera contro il Genoa. Il match dei rossoneri a San Siro chiuderà il girone di andata, anche se formalmente mancano ancora i recuperi dei match posticipati per la Supercoppa. Dopo Inter-Lecce e Como-Milan (in programma mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio) si saprà chi avrà chiuso in testa al giro di boa della Serie A.

Quel che conta, per ora, è che il Napoli dista ora quattro punti dalla vetta, a pochi giorni dallo scontro diretto di San Siro che vedrà opposta la capolista, ancora alla ricerca di un’affermazione contro una ‘big’, e i campioni d’Italia, sempre in emergenza a livello numerico ma con la possibilità concreta di recuperare David Neres per la supersfida contro l’Inter di domenica sera. Anche per questo a Parma l’Inter ha fatto riposare qualche titolare – come Thuram, Bastoni e Barella – ma non ha fallito, concedendo giusto un’occasione agli emiliani (traversa di Ondrejka) e creando un’infinità di opportunità già nel primo tempo, chiuso in vantaggio grazie al diagonale di Dimarco. Nella ripresa i ragazzi di Chivu hanno gestito il risultato senza prendere rischi per poi trovare il raddoppio nel finale con Thuram lanciato in contropiede.

Oltre al Verona, che ha strappato il pari al Maradona, in fondo alla classifica ha trovato un prezioso punto anche la Fiorentina, grazie al 2 a 2 all’Olimpico contro la Lazio. Ora fanalino di coda del campionato è il Pisa con appena 12 punti. Altra sconfitta per il Bologna (la terza nelle ultime 4 gare): con un bel 2 a 0, l’Atalanta ha superato gli emiliani in classifica. Ora la squadra di Palladino è settimana, anche se distante dal Como sesto è ancora in lotta per l’ultimo posto Champions, attualmente occupato da Juventus e Roma.

La nuova classifica della Serie A oggi

Inter – 18 partite, 42 punti Milan – 17 partite, 38 punti Napoli – 18 partite, 38 punti Juventus – 19 partite, 36 punti Roma – 19 partite, 36 punti Como – 18 partite, 33 punti Atalanta – 19 partite, 28 punti Bologna – 18 partite, 26 punti Lazio – 19 partite, 25 punti Udinese – 19 partite, 25 punti Sassuolo – 19 partite, 23 punti Torino – 19 partite, 23 punti Cremonese – 18 partite, 21 punti Cagliari – 18 partite, 18 punti Parma – 18 partite, 18 punti Lecce – 18 partite, 17 punti Genoa – 18 partite, 15 punti Fiorentina – 19 partite, 13 punti Verona – 18 partite, 13 punti Pisa – 19 partite, 12 punti

Partite e risultati della 19esima giornata di Serie A

Pisa – Como 0-3

Lecce – Roma 0-2

Sassuolo – Juventus 0-3

Bologna – Atalanta 0-2

Napoli – Verona 2-2

Parma – Inter 0-2

Torino – Udinese 1-2

Lazio – Fiorentina 2-2

Cremonese – Cagliari (oggi, ore 18.30)

Milan – Genoa (oggi, ore 20.24)