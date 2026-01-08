Prima neve del 2026 sul Vesuvio. Questa mattina i residenti delle aree poste alle pendici del vulcano si sono svegliati con una sorpresa: dopo le abbondanti precipitazioni che hanno interessato la zona ieri sera (compresa una grandinata) e in parte anche durante la notte, la “montagna” si presenta ora in gran parte imbiancata. Uno spettacolo di cui si può godere, vista la giornata priva di nuvole e intense foschie, anche da Napoli, dove non mancano i turisti che hanno deciso di immortalare l’immagine con i loro smartphone.
